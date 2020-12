Gerry Scotti: ecco quanto guadagna. Cifre da capogiro

Il conduttore che vediamo stabilmente in televisione ha un cachet annuale invidiabile

Gerry Scotti è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Volto storico di Canale 5 e Mediaset e conduttore di alcuni programmi apprezzati come Chi vuol essere milionario, Caduta Libera e The Wall, il presentatore è sempre molto impegnato sul lavoro tutto l’anno. Vedendolo spesso in tv molti si chiedono quanto guadagna Gerry Scotti. Ebbene il conduttore risulta essere uno dei più pagati del panorama televisivo nazionale, visto che comunque accumula un numero di ore lavorative consistenti.

Gerry Scotti tiene compagnia con la sua simpatia contagiosa milioni di italiani soprattutto nel pre-serale di Canale 5 con i suoi quiz. Secondo indiscrezioni il conduttore guadagna annualmente circa 10 milioni di euro. I proventi derivano sia dal cachet previsto dalle reti del biscione ma anche dalle televendite e promozioni per cui Scotti è solito prestare il proprio volto e la propria simpatia.

Ma non è tutto. Pochi infatti sono a conoscenza che Gerry Scotti è proprietario di uno degli studi televisivi utilizzati da Mediaset, lo Studio Michelangelo (situato a Cologno Monzese). Oltre dal proprio cachet quindi il conduttore guadagna anche dall’affitto per la messa a disposizione dello studio televisivo.

Gerry Scotti: biografia e carriera

Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, nasce a Mirandolo Terme nel 1956 (età attuale 63 anni). Da papà operaio e mamma casalinga, dopo la maturità si iscrive a giurisprudenza abbandonando gli studi a soli 2 esami dalla laurea. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Gary Scotti, successivamente diventato Gerry, presso alcune emittenti radiofoniche locali come Radio Hinterland Milano2 e Radio Milano International. Negli anni 80 arriva a Radio Deejay su convocazione diretta di Claudio Cecchetto.

La sua carriera si legherà presto a Mediaset, che ne farà il suo volto di punta e alla quale il conduttore ha giurato eterno amore avendo al momento mai lasciato la tv del biscione. Come presentatore ha oggi all’attivo oltre 700 prime serate e più di 7000 puntate in day time all’interno delle reti Mediaset, stabilendo un proprio record personale.