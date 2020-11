Che fine ha fatto Maria Scicolone? Scopriamo cosa fa oggi la scrittrice

Maria Scicolone non è semplicemente la sorella di Sophia Loren e la madre di Alessandra Mussolini, ma anche una cantante e scrittrice. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Maria Scicolone

Anna Maria Villani Scicolone detta Maria è nata a Pozzuoli, l’11 maggio del 1938. Secondogenita di Romilda Villani e di Riccardo Scicolone, già genitori di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone ovvero Sophia Loren.

Il padre abbandonò la madre e riconobbe come figlia solo Sofia. Quando Maria ha solo dodici anni parte con la madre a Roma per supportare la carriera di Sofia.

A Maria viene impedito di studiare perché per l’epoca era sconsigliabile che la sua storia venisse fuori, la carriera di Sofia avrebbe potuto soffrirne. Soltanto anni dopo il padre la riconobbe in cambio di due milioni di lire pagati da Sofia.

Maria, la cantante

Maria può tornare finalmente a studiare e a vent’anni riesce a prendere la licenza media. Riuscirà poi a laurearsi all’età di trentotto anni in Lettere. Nel 1962 si sposa con il pianista jazz Romano Mussolini, dal quale ha due figli. I due si separano nel 1971.

Nel 1971 Maria incide il quarantacinque giri: È impossibile/I can’t give you anything by love. Farà il bis l’anno dopo con Non finisce mai. Ma benché avesse conquistato con la sua voce anche Frank Sinatra, la carriera di Maria come cantante si ferma a questa manciata di pezzi.

Maria, la scrittrice

Più dunque che come cantante, Maria è più conosciuta come scrittrice, in primis di libri dedicati alla cucina: La cucina delle mie certezze, un libro dove Maria racconta dei suoi incontri culinari con le stelle dello spettacolo come Cary Grant, Michael Jackson, Valentino e tanti altri.

A tavola con il Duce, incentrato sulle ricette di Maria durante il matrimonio con il figlio di Mussolini e soprattutto l’autobiografia La mia casa è piena di specchi, dove in particolare racconta della sua incredibile vicenda di quando era ragazza.

Da questo libro è stata tratta anche una fiction di successo interpretata dalla sorella Sofia. Maria è riapparsa quest’anno in tv dopo tanto tempo a Non è la D’Urso.