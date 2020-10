Che fine ha fatto Marina Massironi? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Marina Massironi è stata parte integrante del successo di Aldo, Giovanni e Giacomo, sia in tv a Mai dire gol che al cinema. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Marina Massironi

Marina Massironi è nata a Legnano, il 16 maggio del 1963. I suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono alla seconda metà degli anni 80, a teatro, e come doppiatrice. In quegli anni, conosce e sposa Giacomo Poretti con il quale mette su il duo di cabaret Hansel & Strüdel.

Marina collabora con Giacomo anche dopo il divorzio e questo fa la sua fortuna, in quanto diventa parte integrante di Aldo, Giovanni e Giacomo. Memorabili i suoi personaggi televisivi a Mai dire gol e fondamentale la sua presenza nelle commedie del trio che sul finire degli anni 90 sbancano al botteghino.

Il cinema

Non solo Aldo, Giovanni e Giacomo, con i quali Marina ha recitato in Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice, ma anche tanto cinema d’autore. Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni, Pane e Tulipani di Silvio Soldini con il quale vince il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.

E ancora, Agata e la tempesta dello stesso Soldini, Due partite di Enzo Monteleone, Letters to Juliet di Gary Winick. La sua ultima prova cinematografica è nel film di Edoardo Leo Che vuoi che sia.

Tv, teatro e doppiaggio

In tv Marina, oltre a Mai dire gol, è stata protagonista di veri e programmi cult, come Su la testa, Cielito Lindo, Scatafascio, L’Ottavo nano. Ha recitato inoltre in serie di successo, come Professione Vacanze, Dio vede e provvede, Notte prima degli esami 82.

Il suo grande amore rimane però il teatro, tantissimi gli spettacoli portati in giro per l’Italia nel corso degli anni: Il Conte di Carmagnola, Aria Viziata, La peste, Bulli e pupe, Ma che razza di Otello?, Rosalyn e tanti altri.

La Massironi inoltre è anche una eccellente doppiatrice, in particolare, di personaggi dei cartoni animati, come Esmeralda in I Cavalieri dello Zodiaco, Lala ne il Libro della giunga e di Tinetta, una delle protagoniste di È quasi magia Johnny, uno dei cartoni animati più seguiti tra gli anni ottanta e novanta.