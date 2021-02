Che fine ha fatto Marina Suma? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Marina Suma è una delle attrici del cinema italiano più amate degli anni ottanta, una vera e propria icona. Il suo nome infatti, è legato a diversi film divenuti con gli anni dei veri e propri cult. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Marina Suma, il successo

Marina Suma, nasce a Napoli, il 4 novembre 1959. Dopo aver lavorato come modella, fa il suo esordio sul grande schermo con il film Le occasioni di Rosa di Salvatore Piscitelli nel 1981.

Il film è un successo e Marina fa il pieno di riconoscimenti per la sua intensa interpretazione. Vince infatti il premio come miglior attrice esordiente sia al David di Donatello, sia al Nastro d’argento.

Un anno dopo è protagonista in Dio li fa e poi li accoppia di Steno e nel 1983 di Sapore di mare di Carlo Vanzina. Il successo è straordinario e la Suma diventa un nome di punta della commedia italiana. La conferma arriva dal successo delle pellicole successive: Sing Sing di Sergio Corbucci, Cuori nella tormenta di Enrico Oldoini, Un ragazzo e una ragazza di Marco Risi.

Una donna da scoprire

Gli anni ottanta sono un periodo d’oro per Marina, che partecipa ad altri film di successo come Una donna da scoprire di Riccardo Sesani, Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini e Sicilian Connection di Tonino Valeri.

Negli anni novanta partecipa anche a diversi film per la televisione come Fantasma per caso di Vittorio De Sisti e Non chiamatemi papà di Nini Salerno, mentre al cinema la troviamo in Storie di seduzione di Antonio Maria Magro. La Suma prende inoltre parte come guest star ad Un posto al sole, nel 97 e nel 2001.

Gli ultimi anni

In questo ultimo decennio, Marina ha recitato in Io è morto di Alberto De Venezia nel 2013 e in Ballando il silenzio di Salvatore Arimatea due anni più tardi. Partecipa inoltre in questi anni a diversi cortometraggi.

Si è dedicata anche al teatro, recitando in vari spettacoli e alla creazione di collane, bracciali e altri monili che poi vende sull’Isola di Salina dove risiede soprattutto d’estate.