Le ricorderete tutti le due gemelle del cinema protagoniste di molti film degli anni 2000: stiamo parlando delle famose Ashley e Mary-Kate Olsen: le due erano senz’altro le teenager più invidiate di quegli anni, ma che fine ha fatto la più piccola, Mary Kate?

Biografia

Mary Kate Olsen, la più grande delle due (di qualche minuto forse) è nata il 13 giugno del 1986 a Sherman Oaks, California. Le due, anche se si fa fatica a distinguerle, sono eterozigoti.

Le due hanno un fratello maggiore, Trent, e uno minore James, un’altra sorella minore Elizabeth e anche lei è un’attrice. I genitori, David Olsen e Jarnette Jones hanno divorziato nel 1995 e i fratelli sono infatti avuti dalla seconda moglie del padre.

Carriera nel cinema e nella moda

Quando parliamo della carriera di Mary-Kate facciamo fatica a distinguere da quella di Ashley, molto sinteticamente possiamo dire che hanno debuttato insieme sin dalla prima infanzia. A soli sei mesi prendono parte a una serie TV, Gli amici di papà.

Dal 1998 al 2004 circa girano una serie di film insieme per citare solo i più famosi possiamo ricordare: Due gemelle e una tata, Due gemelle per un papà, Due gemelle quasi famose, Due gemelle e un maggiordomo, Una pazza giornata a New York.

Le due, dichiarate icone di stile anche dal New York Times, debuttano nel mondo della moda: diventano stiliste di successo e attualmente sono direttrici creative del marchio Superga e lanciano anch eun profumo della linea elizabeth & ames, Nirvana.

Mary-Kate

Anche senza la sorella Mary-Kate Olsen ha preso parte a diversi film e serie tv. Vediamo la sua carriera

Carriera

Il primo ruolo da sola di Mary-Kate è stato nel film Factory Girl, uscito nel dicembre 2006. Prende parte alla serie televisiva Weeds, per poi proseguire con Fa la cosa sbagliata qualche anno dopo vince anche un Premio Oscar. Nel 2011 appare nel film Beastly, una rivisitazione moderna de La bella e la Bestia.

Vita privata

Mary-Kate Olsen ha avuto una brutta infenzione ad un rene, motivo per il cui nel 2007 è stata ricoverata a lungo in ospedale. La donna inolre è stata presa in cura anche in un centro di riabilitazione per anoressia nerosa e dipendanza da droghe e farmaci.

Da maggio del 2012 Mary-Kate frequenta Olivier Sarkozy, il fratellastro dell’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy. I due si sono sposati il 27 novembre del 2015 e proprio a Maggio di questo anno la donna ha chiesto il divorzio che è stato molto burrascoso.

La gemella ha chiesto il divorzio durante l’emergenza mondiale, motivo per cui i tempi per procedere alle garte sono stati rallentanti notevolmente. Si vocifera inoltre che l’uomo ha sospseso il pagamento dell’affitto dell’appartamneto dove si trova la donna, motivo per il quale potrebbe rimanere senza un tetto.

“Sono pietrificata dal fatto che mio marito stia cercando di privarmi della casa in cui abbiamo vissuto, e se ci riuscisse non perderei solo la casa, ma anche le mie proprietà personali. Sono gravemente preoccupata che mio marito disponga e decida delle mie cose” spiega la gemella.