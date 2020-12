Che fine ha fatto Melissa Joan Hart, Sabrina Vita da Strega? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Melissa Joan Hart è diventata famosa per aver interpretato il personaggio di Sabrina in Sabrina Vita da Strega

Melissa Joan Hart è diventata famosa nella seconda metà degli anni novanta grazie al personaggio di Sabrina nella serie cult Sabrina Vita da Strega. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi Melissa.

Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart nasce a Smithtown, il 18 aprile del 1976. Inizia la sua carriera quando è ancora una bambina, recita infatti in svariate pubblicità e ottiene piccoli ruoli in serie tv e al cinema.

A soli tredici anni ottiene la parte di protagonista in Clarissa Explains It All, serie tv di successo che la farà diventare una piccola star. In questo periodo Melissa registra anche due album musicali: This is What ‘Na Na’ Means e Peter and the Wolf.

Il Successo

Nel 1995 Melissa ottiene il ruolo di protagonista in Sabrina Vita da Strega. La serie avrà grande successo e verrà rinnovata per sette stagioni, fino al 2003. In questo periodo Melissa partecipa anche a parecchi film come Giovani, pazzi e svitati, Drive me crazy, The specials.

Nel 2005, dopo aver diretto alcuni episodi di Sabrina, fa il suo esordio vero e proprio come regista nel cortometraggio Mute. Dopo la fine di Sabrina prende parte a diversi film e serie tv, tuttavia il successo sembra averle voltato le spalle.

Nel 2010 però grazie alla serie Melissa e Joey, ritorna in auge. La serie ha un grande successo e verrà prolungata fino al 2015. Nel 2014 la Joan Hart era tornata dietro la macchina da presa per dirigere Santa Coin.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Melissa ha recitato in God’s Not Dead 2, per la regia di Harold Cronk, nel 2016 e in tv nel film Un Natale molto bizzarro di Colin Theys.

Del 2019 è la sit com Ci mancava solo Nick, andata in onda per venti episodi su Netflix. Purtroppo la serie è stata cancellata dopo una sola stagione.