Che fine ha fatto Mena Suvari? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Mena Suvari è diventata famosa in tutto il mondo nel 1999, grazie al ruolo di Angela in American Beauty di Sam Mendes. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Mena Suvari

Mena Suvari nasce a Newport, il 13 febbraio del 1979. Fa il suo esordio sul piccolo schermo prendendo parte a un episodio di E.R. Medici in prima linea nel 1996. Un anno dopo inizia la sua carriera cinematografica recitando nel controverso Ecstasy Generation di Gregg Araki.

Verso la fine degli anni novanta Mena ottiene piccole parti in Il collezionista di Gary Fleder, L’altra faccia di Beverly Hills di Tamara Jenkins e in Carrie 2 – La furia, di Katt Shea.

Il 1999 è l’anno della svolta per l’attrice che ha una ruolo portante nel capolavoro di Sam Mendes, American Beauty. La Suvari interpreta infatti Angela, la lolita che fa aprire gli occhi al protagonista interpretato da Kevin Specey sulla falsità della sua vita e alla vacuità dell’American Dream.

Gli anni 2000

Dopo esser diventata famosa in tutto il mondo, Mena ottiene subito un altro grande successo con i primi due episodi della saga di American Pie. L’attrice è molto richiesta e ben si districa tra commedie leggere Le insolite sospette di Francine McDougall, film ad alto budget, D’Artagnan di Peter Hyams e film d’autore, Spun di Jonas Akerlund.

Questa varietà di stili continua anche nella seconda parte degli anni 2000: Beauty Shop di Billie Woodruff, Vizi di famiglia, di Rob Reiner, Stuk di Stuart Gordon, The Garden of Eden di John Irvin. In tutte queste pellicole, Mena, passa da un registro all’altro con assoluta nonchalance, dimostrando in toto il suo talento.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni la Suvari ha diradato i suoi impegni. Al cinema la troviamo in Don’t Blink di Travis Oates del 2014 e in I’ll be home for Christmas, di James Brolin, di un anno dopo.

Nel 2015 è anche in tv, nelle serie Chicago Fire e South of Hell. Nel 2018 ha preso parte a un episodio della serie American Horror Story in cui aveva recitato qualche anno prima come guest star.