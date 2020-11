Che fine ha fatto Michelle Trachtenberg, Dawn di Buffy?

Michelle Trachtenberg è diventata famosa per aver interpretato il ruolo di Dawn Summers in Buffy, la sorella della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice

Michelle Trachtenberg, Dawn

Michelle Christine Trachtenberg è nata a New York, l’11 ottobre 1985. Inizia la sua carriera, da bambina, prendendo parte a svariati spot pubblicitari. Recita ancora giovanissima in The Adventures of Pete & Pete e nella soap La valle dei pini.

Esordisce sul grande schermo da protagonista in Harriet, la spia, nel 1996. Tre anni dopo è nel cast del film Inspector Gadget. Nel 2000 arriva la popolarità grazie al ruolo di Dawn Summer nella serie cult Buffy L’Ammazza Vampiri.

Gossip Girl

Dopo la fine di Buffy nel 2003, Michelle prende parte al film Eurotrip, che ottiene un buon successo ed è la protagonista di Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio. Ma è ancora la tv a regalarle il successo con le serie Mercy e soprattutto Gossip Girl, dove interpreta il ruolo di Georgina Sparks dal 2008 al 2012.

Al cinema Michelle partecipa a diversi film, 17 Again – Ritorno al liceo, Poliziotti fuori, due sbirri a piede libero, Tutto in una notte, The Scribbler che hanno un discreto successo al botteghino. Da segnalare anche la sua presenza in Killing Kennedy, film tv diretto da Ridley Scott.

Gli ultimi anni

Purtroppo in questi ultimi cinque anni Michelle è sparita dai set, non ha preso parte infatti a nessun film e a nessuna serie tv. L’ultima sua interpretazione risale al film Un regalo per Natale, datato 2015.

Interpellata sul reboot di Buffy L’Ammazza Vampiri, la Trachtenberg si è detta entusiasta e non ha escluso, a differenza di Sarah Michelle Gellar, una sua eventuale partecipazione. Ad ogni modo le idee degli sceneggiatori sembrano abbastanza chiare, sul fatto che la nuova serie sarà impostata su nuovi personaggi.