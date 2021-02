Che fine ha fatto Miguel Angel Munoz, Roberto di Un Paso Adelante?

Miguel Angel Munoz è diventato famoso nei primi anni 2000 grazie al successo della serie tv Un Paso Adelante, dove l’attore interpretava il ruolo di Roberto. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Miguel Angel Munoz

Miguel Angel Munoz, nasce a Madrid, il 4 luglio del 1983. Inizia la sua carriera da giovanissimo, quando a soli 12 anni è protagonista della pellicola El palomo cojo di Jaime de Arminan nel 1995.

Successivamente prende parte a numerose serie tv, tra cui Mamà quiero ser artista e Al salir de clase. Nei primi anni 2000 è al cinema con Gente pez di Jorge Iglesias, mentre in tv è nel cast della serie Companeros.

Roberto Arenales

La svolta della carriera per Miguel arriva nel 2002, con il ruolo di Roberto Arenales in Un Paso Adelante. La serie ha un enorme successo e Munoz è uno dei protagonisti e dei personaggi più amati.

Roberto, è figlio di una famiglia agiata che non crede più di tanto alle sue ambizioni artistiche. Scontroso e arrogante, è in realtà un ragazzo sensibile che soffre a causa di questa mancanza di fiducia da parte della famiglia.

Nella serie ha una storia d’amore con Marta, interpretata da Dafne Fernandez che ha appassionato milioni di telespettatori.

Gli ultimi anni

Dopo il successo della serie Miguel ha inciso un album, M.A.M. nel 2006, ma nonostante gli ottimi riscontri non prosegue la carriera musicale. Partecipa piuttosto a diversi film, tra i quali Sex – Una commedia sentimentalmente scorretta di Miguel Angel Lamata, nel 2010, Viral di Luca Figueroa nel 2013, Hablar di Joaquin Oristrell del 2015, El crack nero di Josè Luis Garci nel 2019 e What About Love di Klaus Menzel, dello scorso anno.

Tante anche le serie televisive che lo hanno visto protagonista. Tra le più importanti ricordiamo El Sidrome di Ulisses, nel 2007, Amare per sempre, del 2009, Vida Loca, del 2011, Senza identità, nel 2015, Presunto Culpable del 2018.

In questi anni Munez ha anche partecipato a diversi programmi televisivi, sia in qualità di presentatore che concorrente. Nel 2016, ha vinto l’edizione spagnola di MasterChef Celebrity.