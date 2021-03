Che fine ha fatto Mr.T? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Mr.T è una delle icone degli anni 80, grazie in particolare al ruolo di co-protagonista in Rocky III e al successo della serie televisiva A-Team . Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attore.

Clubber Lang

Laurence Tureaud in arte Mr.T, nasce a Chicago, il 21 maggio del 1952. La sua carriera cinematografica viene lanciata da Sylvester Stallone che lo vuole come suo “antagonista” nel terzo capitolo della saga di Rocky., nel 1982.

Il suo personaggio, Clubber Lang viene dalla strada e ha voglia di rivalsa e batte uno dietro l’altro i pugili per arrivare a combattere per il titolo mondiale contro Rocky. I manager di quest’ultimo però non ne vogliono sapere di far disputare l’incontro e per Rocky ci sono solo match “facili” che il campione, può ancora sostenere.

Quando Rocky si accorge che il suo staff evita l’incontro di proposito, all’ennesima provocazione di Clubber accetta di sfidarlo, perdendo rovinosamente. Ovviamente, “lo stallone italiano” si prenderà la sua rivincita nella seconda parte del film.

Mr.T

Altro ruolo che consegna Mr.T all’immaginario collettivo degli anni 80 è quello di P.E. Baracus nella serie tv A-Team che arriva subito dopo il successo di Rocky III. La serie ottiene sin da subito ottimi ascolti e viene rinnovata fino al 1987.

Il personaggio di P.E. è un’ex militare americano ricercato, insieme ai suoi soci, per un crimine che non ha commesso. L’attore vive l’apice della sua popolarità, confermato anche dagli ottimi riscontri di un’altra serie tv di quegli anni: T. and T. che va in onda dal 1988 al 1990.

Con l’inizio degli anni novanta, ottiene poi alcuni interessanti ruoli in diversi film, ma sempre legato ai ruoli che lo hanno reso celebre, tra cui Freaked – Sgorbi di Tom Stern e Alex Winter e Spia e lascia spiare di Rick Friedberg.

Gli ultimi anni

Dopo alcune incursioni come guest star e ospitate televisive negli anni 2000 e un paio di film come Non è un’altra stupida commedia americana di Joel Gallen, la carriera di Mr.T, anche a causa di una grave malattia rallenta di colpo.

All’inizio degli anni dieci ha condotto anche un programma tv per la BBC, con buoni ascolti, dal 2011 al 2013, annunciando anche la sua guarigione. Nel 2017 è tornato in tv come concorrente di Dancing with the stars.