Che fine ha fatto Nadia Cassini? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Nadia Cassini è un’icona della commedia italiana anni 70 e ha preso parte a tanti film che hanno fatto la storia del genere. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Nadia Cassini

Gianna Lou Müller, in arte Nadia Cassini, nasce a Woodstock, il 2 gennaio del 1949. Inizia la sua carriera come modella nella seconda metà degli anni 60, qualche anno dopo si trasferisce a Roma e il mondo del cinema la accoglie subito a braccia aperte.

Dopo aver infatti ottenuto una piccola parte in Il divorzio di Romolo Guerrieri, nel 1970, ha subito una parte da protagonista in Il dio serpente di Piero Vivarelli, dello stesso anno. Il film ha un grande successo, anche all’estero. Così nel 1972, Nadia recita in Colpiscono senza pietà di Mike Hodges.

La popolarità

Dopo qualche anno di pausa in cui Nadia va a vivere lontano prima in Grecia e poi in Inghilterra, torna in Italia nel 1976 per riprendere la sua carriera cinematografica. In quell’anno prende parte a due film: Ecco lingua d’argento di Mauro Ivaldi e Spogliamoci così senza pudor di Sergio Martino.

Due anni dopo invece recita in Io tigro, tu tigri, egli tigra per la regia di Giorgio Capitani e Renato Pozzetto e Scontri stellari oltre la terza dimensione di Luigi Cozzi. In questi anni inoltre è nel cast di due mini serie televisive Il superspia e Settimo anno e vari programmi tv, tra cui Qualunque io e Ci vediamo stasera.

Sempre sul finire degli anni 70, Nadia inizia anche la carriera come cantante, incidendo l’album Encounters of A Living Kind. Nel 1979 è al cinema in ben tre pellicole che ottengono grande successo: L’insegnante balla con tutta la classe di Giuliano Camineo, Io zombo, tu zombi, lei zomba di Nello Rossati e in L’infermiera nella corsia dei militari di Mariano Laurenti.

Gli ultimi anni

Nei primi anni 80 continua il successo di Nadia protagonista di diversi film del genere “commedia sexy”, tra i quali, La dottoressa ci sta col colonnello di Michele Massimo Tarantini, Tutta da scoprire di Giuliano Camineo e L’assistente sociale tutto pepe di Nando Cicero.

Tante anche le trasmissioni televisive a cui prende parte: Studio 80, Ridiamoci sopra, Zim Zum Zam, Premiatissima, Drive in, Risatissima. In questi anni la Cassini arricchisce anche la sua discografia incidendo due album: Get Ready e Dreams.

Dopo questo periodo di grande successo la Cassini va a lavorare nella tv francese e poco dopo sul finire degli anni 80 si ritira di fatto dalle scene.