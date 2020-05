View this post on Instagram

"But mine is a kiss of death for I'm condemned to devour all those I kiss, careful Fantaghiro you might loose your life kissing me" #tarabas #nicholasrogers #fantaghiro #caveofthegoldenrose #wizard #socerer #villain #hero #tvmovie #tvmovies #tvseries #tvseriesaddicted #darkness #90s #prince #princeofdarkness #lambertobava #lacavernedelarosedor #video