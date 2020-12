Che fine ha fatto Nina Senicar? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl

Nina Senicar è diventata molto popolare in Italia nella seconda parte degli anni 2000. Negli ultimi anni è un pò sparita dalle scene nel nostro paese, ma la Senicar non si è affatto ritirata, anzi, dal 2012 vive a Los Angeles e ha iniziato la carriera di attrice. Ripercorriamo la sua carriera.

Nina Senicar, gli inizi

Nina Senicar nasce a Novi Sad, l’11 novembre del 1985. Inizia la sua carriera come modella giovanissima, ma non disdegna gli studi e nel 2009 si laurea in Management della Cultura, Arte e Spettacolo alla Bocconi di Milano.

In questi anni Nina è già molto famosa, essendo testimonial di svariati noti marchi, per aver posato per il calendario di Max edizione francese e per aver fatto il suo esordio in televisione nel programma Stile Libero Max sulla Rai.

La Popolarità

Nel 2007 affianca Teo Mammuccari su Italia 1 in Distraction. L’anno dopo è la valletta di Ezio Greggio nella terza edizione di Veline su Canale 5. Nel 2010 posa per il calendario De Nardi e nello stesso anno partecipa alla settima edizione de L’Isola dei Famosi.

Un momento d’oro per Nina, che prosegue nell’estate 2010 a Velone, in coppia con Enzo Jacchetti. L’anno dopo è la volta di ben due calendari, per For Men e Riello. Fa il suo esordio al cinema in Napoletans di Luigi Russo e in Dark Resurrection di Angelo Licata.

A certificare la sua raggiunta popolarità anche il brano S.E.N.I.C.A.R. di Marracash con la collaborazione di Guè Pequeno, dove la showgirl è ampiamente citata.

Il cinema e la maternità

Nel 2012, Nina si trasferisce a Los Angeles per studiare recitazione e in questi ultimi anni ha partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi. Al cinema ha recitato tra gli altri in Tutto molto bello di Paolo Ruffini (2014), Papillon di Michael Noer (2017) e Arctic – Un’avventura glaciale di Aaron Woodley (2019).

In tv ha preso parte ad alcuni episodi di The Librarians (2015) e Strike Back (2020). Nel 2016 ha debuttato anche a teatro con Questo non è paese, di Francesco Apolloni. La Senicar ha una relazione con Jay Ellis, dal quale, lo scorso anno ha avuto una figlia, Nora Grace.