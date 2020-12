Isola dei Famosi 2021: tra i concorrenti due protagonisti di Uomini e Donne

Dei personaggi nati a Uomini e Donne potrebbero movimentare L’Isola dei Famosi. Dopo Soleil Sorge e Rosa Perrotta, il reality sarebbe sul punto di accogliere in squadra per il 2021 due nuovi nomi, entrambi uomini.

L’Isola dei Famosi 2021: si parla di due cavalieri del Trono Over

Partiamo dalle certezze: la prossima edizione, prevista, se tutto andrà bene, nel 2021, vedrà un cambio al timone. Alessia Marcuzzi non tornerà, rimpiazzata da Ilary Blasi. Gli ascolti flop ottenuti nell’ultima stagione hanno spinto i dirigenti Mediaset ad adottare importanti correzioni. Comunque uno spazio rimarrà ugualmente riservato ai volti del dating show di Maria De Filippi. In questa occasione si parla di due cavalieri del Trono Over: Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli.

Gemma Galgani il punto in comune

I due, oltre alla partecipazione televisiva nel format di Queen Mary, hanno in comune l’interesse manifestato verso Gemma Galgani. Secondo il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, il Gabbiano e Sirius avrebbero buone chance di far parte della rosa dei concorrenti.

L’Isola dei Famosi costituirebbe un’occasione di rilancio sia per Giorgio Manetti che per Nicola Vivarelli, usciti piuttosto male dalla frequentazione con la dama torinese. Tuttavia, in lizza ci sarebbero altre celebrità, provenienti dall’universo di U&D. Stiamo parlando di Giovanna Abate, Sossio Aruta, Andrea Cerioli, Angela Nasti, Lucas Peracchi (fidanzato di Mercedesz Henger) e Lorenzo Riccardi.

Quadretto familiare al completo?

Al di là della trasmissione pomeridiana di Canale 5, il magazine sostiene che sarebbero in pole position: Asia Argento, Biagio d’Anelli, Mariagiovanna Elmi ed Eleonora Giorgi. Inoltre, la co-protagonista di Borotalco di Carlo Verdone potrebbe approdare accompagnata dal figlio Paolo Ciavarro (avuto dal collega Massimo Ciavarro) e dalla ‘nuora’, l’influencer Clizia Incorvaia.

L’Isola dei Famosi: l’ammiccamento di una presentatrice

Infine, si ipotizza Alessandra Canale: in un’intervista, la diretta interessata ha manifestato gradimento e sarebbe, dunque, ben propensa a mettersi in discussione, in una realtà estrema qual è L’Isola dei Famosi, in cui il meglio e il peggio vengono a galla.