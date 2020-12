Che fine ha fatto Patsy Kensit? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice cantante

Patsy Kensit è diventata popolare in Italia come cantante ma la sua è stata più una carriera di attrice

Patsy Kensit è diventata molto popolare nella seconda metà degli anni ottanta, in particolare da noi in Italia come cantante, ma la sua è poi stata una carriera da attrice. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Patsy Kensit, gli inizi

Patsy Kensit, nome d’arte di Patricia Frances Jude Kensit nasce a Hounslow, il 4 marzo del 1968. Inizia la sua carriera da piccolissima, nel 1972, recitando in uno spot televisivo. Due anni dopo ha un piccolo ruolo al cinema in Il grande Gatsby.

Nel 1979 è Oscar da bambina nel film Lady Oscar. Nel 1985 è la cantante del gruppo Eighth Wonder, che realizzò un solo album Fearless, ma di successo, grazie ai singoli Stay with Me, Cross My Heart e I’m Not Scared.

Nel 1986 recita in Absolute Beginners, mentre un anno dopo duetta con Eros Ramazzotti nel brano La luce buona delle stelle. Nel 1988 recita in Don Bosco e in Arma Letale 2. Nel 1991 è la protagonista di Twenty-One, l’anno dopo in Bella e accessibile e in Blame it on the Bellboy. Nel 1995 è tra i protagonisti di Angeli e insetti.

Gli anni 2000

Nel 2000 Patsy ottiene il ruolo di Anna in Best poi dopo un periodo di silenzio torna nel 2004 nella soap opera di grande successo Emmerdale, e recita nelle commedie Bo Selecta e A Bear’s Tail .

In seguito è nel cast di Holby City, una serie tv inglese di enorme successo. Nel 2010 è concorrente a Strictly Come Dancing, cinque anni dopo partecipa al Grande Fratello Vip britannico. In questi ultimi anni si è occupata di condurre programmi radiofonici.

Vita privata

Patsy Kensit si è sposata ben quattro volte. Nel 1988, il primo matrimonio con Dan Donovan, tastierista dei Big Audio Dynamite. Nel 1992 con Jim Kerr, cantante dei Simple Minds, dal quale ha avuto James, il suo primo figlio.

Nel 1997 si è sposata con Liam Gallagher, il cantante degli Oasis. Anche con lui ha avuto un figlio: Lennon Frances. Nel 2007 si risposata con il DJ Jeremy Healy, da cui ha divorziato dopo un solo anno di matrimonio.