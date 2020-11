Eros Ramazzotti è uno dei volti più amati e stimati nel mondo della musica. Con la sua indole talentuosa di cantante, è riuscito a diventare uno dei musicisti più famosi al mondo. Ma com’era il celebre artista da giovane? A soddisfare la curiosità di tutti i suoi fan ci ha pensato lui stesso pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in cui appare quando era solo un ragazzo

Tutti ricordiamo Eros Ramazzotti nelle Nuove Proposte al Festival Di Sanremo nell’anno 1984. D’altronde è proprio qui che il celebre cantante ha iniziato la sua carriera da musicista. Nel corso di tutti questi anni, il celebre cantante ha ottenuto un successo internazionale il quale lo ha spinto a collaborare con alcuni degli artisti più importanti al mondo.

In molti possono ricordare Eros Ramazzotti da giovane, quando negli anni ottanta e novanta aveva già conquistato una posizione molto importante nel panorama musicale. Qualche mese fa, lo stesso cantante ha voluto riportare alla luce un ricordo di quegli anni meravigliosi pubblicando una foto sul suo profilo Instagram.

Con queste parole, l’ex marito di Michelle Hunziker ha voluto mostrare a tutti i suoi fan l’affascinante ragazzo di quegli anni rosei:

Il tempo vola. Se ti giri a guardare indietro, ti accorgi di aver dato molto e di non essere ancora sazio nel dare. Questa è la mia attitudine da sempre. Tanta forza per tutti in questo momento così difficile.

Nello scatto in questione appare un bellissimo ragazzo con i capelli lunghi, uno sguardo profondo e un accenno di sorriso. Dunque, Eros Ramazzotti non è cambiato poi così tanto nel corso del tempo in quanto il fascino che traspare dalla foto rimane una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto.

Con il passare degli anni Eros Ramazzotti non ha mai smesso di ottenere fama. Considerato un’icona musicale molto conosciuta anche all’estero, il cantante romano ha anche vinto molti premi e riconoscimenti tra cui l’Echo Music Award 1999 e il NIAF Award 2008. Riguardo alla sua vita privata, ad oggi sappiamo che l’uomo è momentaneamente libero a livello sentimentale ed è molto legato a sua figlia Aurora Ramazzotti.