Che fine ha fatto Phoebe Cates? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Phoebe Cates è una delle attrici icone degli anni ottanta grazie alle sue interpretazioni in vari film di successo

Phoebe Cates è una delle attrici icona degli anni ottanta, tante le sue interpretazioni in diversi film di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la bellissima attrice.

Phoebe Cates

Phoebe Belle Cates nasce a New York, il 16 luglio del 1963. Il suo esordio al cinema è datato 1982 e coincide con uno dei ruoli per cui l’attrice passa alla storia. Il film è Paradise di Stuart Gillard, con la celeberrima omonima colonna sonora, cantata dalla stessa Phoebe. Il film è ispirato a Laguna blu, di due anni prima, film che aveva lanciato Brooke Shields.

Film e canzone hanno un grandissimo successo e lanciano come meglio non potrebbero la carriera della Cates, che prosegue successivamente in altri tre film di grande successo al botteghino: Fuori di testa di Amy Heckerling, American College di Noel Black e Gremlins di Joe Dante.

In quegli stessi anni, l’attrice recita anche in diverse serie tv di successo, tra cui Baby SIster di Steven Hilliard Stern e Segreti di William Hale. Phoebe insomma, diventa famosissima sin dai suoi esordi.

La popolarità

Sul finire degli anni ottanta, Phoebe è ormai una star e ottiene ruoli importanti in ottimi film come Appuntamento con un angelo di Tom McLoughlin, Le mille luci di New York di James Bridges, Le ragazze vogliono solo divertirsi di Zelda Baron, Il cuore di Dixie di Martin Davidson.

Anche negli anni novanta Phoebe è protagonista di diverse pellicole: Ti amerò fino ad ammazzarti di Lawrence Kasdan, Gremlins 2 – La nuova stirpe di Joe Dante, Vai all’inferno Fred di Ate de Jong, Desideri smarriti di Michael Steinberg, La principessa degli intrighi di Michael Austin.

Gli ultimi anni

Anniversary Party per la regia di Alan Cumming e Jennifer Jason Leigh del 2001 è l’ultimo film in cui compare Phoebe. L’attrice si è di fatto ritirata dalle scene per dedicarsi ai tre figli avuti dall’attore Kevin Kline.

In questo film tra l’altro compaiono due dei suoi tre figli. Il film parla proprio di un’attrice che si ritira per fare la mamma a tempo pieno. Nel 2005 a New York, la Cates ha poi aperto una sua boutique.