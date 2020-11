Che fine ha fatto Pippo Franco? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

View this post on Instagram

Se in un primo momento l’idea non è assurda, allora non c’è nessuna speranza che si realizzi, diceva il grande Albert Einstein a questo punto vi consiglio di osare e non rimanere mai con le mani in mano, date al vostro istinto il giusto valore e sarete ricompensati dalla fiducia in voi stessi!!!! Vostro Pippo #pippofrancoshow #lavitaèarte #umanosofia