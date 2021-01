Che fine ha fatto Rachel Bilson, Summer di The O.C.?

Rachel Bilson è diventata famosa negli anni 2000 per aver interpretato Summer in The O.C. la serie cult

Rachel Bilson è diventata famosa negli anni 2000 per aver interpretato il personaggio di Summer Roberts nella serie cult The O.C. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Rachel Bilson, gli inizi

Rachel Sarah Bilson nasce a Los Angeles, il 25 agosto del 1981. Da piccola soffre la separazione dei genitori e vive un’adolescenza problematica. Quando ha quattordici anni rischia di morire per i danni causati da un incidente in auto dove viene coinvolta insieme a dei suoi amici.

Rimane in coma per alcuni giorni, ma per fortuna guarisce e quella esperienza cambia per sempre la sua vita, come ha rivelato spesso in varie interviste. La sua carriera di attrice inizia nel 2003, quando Rachel partecipa a due episodi delle serie tv 8 semplici regole e Buffy l’Ammazzavampiri.

Il successo

Nel 2003 Rachel diventa famosa grazie al ruolo di Summer Roberts in The O.C., una delle serie cult degli anni 2000. Il suo personaggio inizialmente doveva durare per alcuni episodi, ma i produttori ben presto si resero conto che Summer incontrava i favori del pubblico.

La Bilson, sarà uno dei pochi componenti del cast a essere presente per tutta la durata della serie, fino al 2007, per un totale di 97 episodi. Di lei, in quegli anni, si accorge anche il cinema, che le regala ruoli di primo piano.

Come in The last Kiss per la regia di Tony Goldwin, remake de L’ultimo Bacio del nostro Gabriele Muccino e ancora in Jumper – Senza confini di Doug Liman.

Hart of Dixie

In questo ultimo decennio, la Bilson, è stata sul grande schermo in Così è la vita di Kat Coiro, in Bling Ring di Sofia Coppola, The To Do List – L’estate prima del college di Maggie Carey e in American Heist di Sarik Andreasyan.

Ma il successo è tornato ancora grazie a una serie tv, Hart of Dixie, andata in onda dal 2011 al 2015, in cui interpreta il ruolo protagonista della dottoressa Zoe Hart. Più recentemente, Rachel ha preso parte alle serie Nashville, nel 2017 e Take Two del 2018.