Che fine ha fatto James Marsters, Spike di Buffy?

James Marsters è diventato famoso negli anni 2000 per aver interpretato il personaggio di Spike, in Buffy L'Ammazza Vampiri

James Marsters è diventato famoso negli anni 2000 per aver dato vita al personaggio di Spike, nella serie cult Buffy L’Ammazza Vampiri. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

James Marsters, Spike

James Marsters è nato a Greenville, il 20 agosto del 1962. Inizia la sua carriera nei primi anni novanta partecipando alla nota serie tv Un medico tra gli orsi. A dargli la fama e la popolarità è qualche anno più tardi il ruolo di Spike in Buffy.

James è perfetto per la parte, ma i produttori gli impongono di tingersi i capelli biondo platino per dare ancor più originalità al personaggio. Spike sarebbe dovuto morire per mano della cacciatrice dopo pochi episodi.

Ma il personaggio ebbe un tale successo che divenne uno dei protagonisti assoluti, per tutta la durata della serie, fino al 2003.

Smallville

James recita poi anche in Angel, lo spin off di Buffy e successivamente, dal 2005 al 2010 è uno dei protagonisti di Smallville, altra serie cult. In questi anni, Marsters recita anche al cinema in due film di buon successo: P.S. I Love You e Dragonball Evolution.

Inoltre James si dedica anche alla carriera di cantante, incidendo due album da solista: Civilized Man e Like a Waterfall e due con la band Ghost of the Robot: Mad Brilliant e It’s Nothing.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni James ha recitato in diverse serie tv, tra le ultime Warehouse 13, Runaways e The Order. Al cinema ha invece preso parte a Dragon Warriors.

Come molti suoi colleghi si è detto entusiasta della possibilità di un reboot di Buffy, anche se il tempo passa inesorabilmente. “Che si per una o per cinquanta battute, tornerei sicuramente a interpretare Spike, anche se, se ne parla da anni e io sto invecchiando, non vorrei dover interpretare un vampiro invecchiato”, ha dichiarato l’attore.