Che fine ha fatto Regina Orioli? Scopriamo cosa fa adesso l’attrice

Regina Orioli è diventa famosa sul finire degli anni novanta per aver preso parte a diversi film di successo di importanti registi. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Regina Orioli

Regina Orioli nasce a Roma il 12 maggio del 1977. Inizia la sua carriera cinematografica nel 1997 quando viene scelta da Paolo Virzì per essere una delle protagoniste di Ovosodo.

Il film è un successo e Regina viene notata anche da Carlo Verdone, che un anno dopo la vuole al suo fianco come co – protagonista del film Gallo Cedrone. Nel 1999, Regina è la protagonista de La guerra degli Antò di Riccardo Milani, tratto dal omonimo successo letterario di Silvia Ballestra.

Sono anni d’oro per la Orioli che ottiene una parte anche in Almost Blue di Alex Infascelli e un piccolo ruolo in L’ultimo Bacio di Gabriele Muccino. Ma soprattutto è la protagonista, nel 2001, di Benzina di Monica Stambrini, dove fornisce una delle sue migliori interpretazioni.

Una notte blu cobalto

Nel momento migliore per la sua carriera, Regina si ferma ben cinque anni, per tornare su grande schermo solo nel 2006 con Padiglione 22 di Livio Bordone e L’estate del mio primo bacio di Carlo Virzì.

Inoltre, nello stesso anno, in tv, prende parte alla mini serie Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa per la regia di Maurizio Zaccaro. Dopo una piccola parte in Lezioni di cioccolato di Claudio Cupellini nel 2007.

Un anno dopo, ottiene ruoli più importanti in Chi nasce tondo di Alessandro Valori e in Una notte blu cobalto di Daniele Gangemi. Sempre nel 2008, fa parte del cast della serie tv di successo Tutti pazzi per amore.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Regina ha centellinato le sue apparizioni ma ha avuto comunque modo di mostrare ancora una volta il suo talento in progetti interessanti.

Tra i quali, È stata lei, nel 2013, per la regia di Francesca Archibugi, E.N.D. – The Movie un horror del 2015, diretto a 4 mani da Federico Greco, Luca Alessandro, Allegra Bernardoni, e Domiziano Cristopharo e Amici come prima di Christian De Sica di tre anni più tardi.