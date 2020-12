Christian De Sica, avete mai visto la sua casa? Una ricchezza esagerata sulle pareti che non passa inosservata

Christian De Sica e Silvia Verdone abitano in una bellissima casa in uno stabile dell'Aventino a Roma

Christian De Sica non ha di certo bisogno di alcuna presentazione. Stiamo parlando di un grande attore, figlio d’arte ovvero figlio del grande maestro del cinema Vittorio. Per tanti anni è stato protagonista indiscusso dei cosiddetti cinepattoni insieme a Massimo Boldi, suo grande amico da sempre. E’ sposato dal 1980 con Silvia Verdone, la sorella del noto attore Carlo, suo grande amico sin dal liceo. Ma avete mai visto la casa di Christian De Sica, dove abita insieme alla moglie?

Le foto della casa di Christian De Sica

Christian De Sica abita al primo piano di quattro di un bellissimo stabile dell‘Aventino. L’appartamento si trova a Roma e nello specifico in Via Aventina ed è stato realizzato da Andrea Burisi-Vici, appartenente ad una famiglia d’architetti della Roma bene. Gli interni, invece, sono stati curati da Massimo Zompa. La casa si trova proprio vicino l’ambasciata svizzera presso le Nazioni Unite e nei pressi del St.Stephens.

L’attore e la moglie hanno scelto per la loro casa uno stile caldo, accogliente ma rigorosamente borghese. A catturare l’attenzione sono sicuramente i dettagli. Nelle pareti sono affisse tante opere d’arte, di cui Christian sembra averne una ricca collezione. Tanti i quadri realizzati da Sebastian Matta e Turcato. Per chi non lo sapesse, l’attore è un grande estimatore di arte. In questo video l’attore parla delle sue passioni e di suoi affetti più cari.

In casa Christian custodisce anche tutti i premi ricevuti in questi anni e una statua che lo raffigura. Nel salotto troviamo una serie di librerie in mogano e proprio in una di queste si trovano tutti i premi. In questa libreria si trovano anche diversi posaceneri eccentrici in ceramica bianchi con una coroncina color oro con la sua lettera, C.

In questa casa Christian vive insieme alla moglie, sorella di Carlo Verdone. Entrambi hanno vissuto all’interno di questa casa dei momenti bellissimi insieme ai figli Brando De Sica e Maria Rosa che di professione fa la stilista. Da bambino Christian De Sica, insieme al padre Vittorio De Sica e alla madre Maria Mercader abitava vicino Piazza Bologna, un quartiere molto vicino ai Parioli.