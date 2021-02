Che fine ha fatto Romina Mondello? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Romina Mondello da Non è la Rai al successo al cinema e in tante serie televisive

Da Non è la Rai al cinema e alla fiction di successo, Romina Mondello è diventata popolare sin dai suoi esordi nei primi anni novanta. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Romina Mondello, gli inizi

Romina Mondello nasce a Roma, il primo marzo del 1974. I suoi inizi artistici sono come modella nei primi anni novanta, dove partecipa a diversi concorsi di bellezza, come Miss Estate Festivalbar e Miss Italia.

Diventa molto popolare partecipando alla trasmissione Bulli e Pupe nel 1992 e successivamente alla seconda edizione di Non è la Rai, programma cult della televisione italiana.

Ma il sogno di Romina è quello di diventare un’attrice e abbandona il piccolo schermo per dedicarsi completamente al cinema. Dopo aver esordito in Estasi, nel 93, di Maria Carmela Cicinnati, la Mondello fa il salto di qualità recitando in Palermo Milano – Solo Andata di Claudio Fragasso e ne La Piovra 7, entrambi del 1995.

R.I.S. – Delitti Imperfetti

Sul finire degli anni novanta, Romina recita in alcune interessanti pellicole come Marquise di Vera Belmont e I Volontari di Domenico Costanzo, ma è ancora una volta la tv ha regalarle la notorietà, grazie a fiction come Le ragazze di piazza di Spagna e Ama il tuo nemico. Nel 99 Romina fa anche parte del cast di Domenica In.

Nella metà degli anni 2000 vive l’ennesimo momento di grande popolarità grazie al successo della serie R.I.S. – Delitti Imperfetti, in cui è protagonista dal 2006 al 2008, mentre al cinema torna a lavorare con Claudio Fragasso in Milano Palermo – Il Ritorno.

Successivamente la Mondello è protagonista di altre due serie di successo, L’isola dei segreti – Korè nel 2009 e L’ombra del destino nel 2011. Mentre al cinema, un anno dopo è in To the Wonder di Terrence Malick.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Romina si è dedicata in particolar modo al teatro portando in scena diversi spettacoli. I suoi ultimi ruoli in tv sono stati nella serie Fuoco Amico TF 45 – Eroe per Amore del 2016 e nel film tv Liberi Sognatori di due anni più tardi.

Al cinema invece la troviamo in Rabbia Furiosa – Er Canaro di Sergio Stivaletti del 2016 e Aspromonte – La Terra degli Ultimi di Mimmo Calopresti nel 2019.