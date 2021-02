Che fine ha fatto Samuela Sardo? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Samuela Sardo è diventata famosa negli anni novanta grazie ai personaggi interpretati in varie serie televisive di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Samuela Sardo

Samuela Sardo nasce a Roma, il 19 novembre del 1977. Inizia la sua carriera di attrice quando è ancora una bambina nel 1982 nello spettacolo teatrale Casa di bambole di Henrik Ibsen. Tre anni dopo fa il suo esordio al cinema in La gabbia di Giuseppe Patroni Griffi.

Nel 1989 è nella serie televisiva Chiara e gli altri, mentre nel 1990 è nel cast di tre film: Briganti – Amore e libertà di Marco Modugno, Tracce di vita amorosa di Peter Del Monte e Il male oscuro di Mario Monicelli. Samuela ha appena tredici anni ma un curriculum di tutto rispetto.

Torna in tv maggiorenne, nel 1996, nella terza stagione de I ragazzi del muretto e nello stesso anno entra ad Un posto al sole, in cui recita fino al 98 per poi tornare successivamente dal 2002 al 2003. Nel mezzo, la troviamo anche in altre due serie di successo: Compagni di scuola e Una donna per Amico 3.

Incantesimo

Nella metà degli anni 2000, la Sardo continua a mietere successi in serie tv come Orgoglio e Incantesimo. In quest’ultima, tra l’altro, conosce Walter Nudo, col quale ha una relazione dal 2004 al 2008.

Dopo essere tornata al cinema col film Le barzellette di Carlo Vanzina, Samuela recita nelle serie tv Crimini, Un passo dal cielo e in Don Matteo 8. Mentre a teatro porta in scena lo spettacolo Smettila di piangere Penelope, per la regia di Massimo Romeo Piparo, suo marito dal 2011 e col quale ha avuto una figlia, Ludovica, nel 2013.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Samuela si è principalmente dedicata alla famiglia. Ha recitato nel 2016 nel film Attesa e cambiamenti per la regia di Sergio Colabona e dal 2018 ha girato l’Italia con lo show teatrale Belle ripiene.

Lo spettacolo diretto ancora una volta dal marito e in compagnia di Roberta Lanfranchi, Tosca D’Aquino e Rossella Brescia ha avuto molto successo ed è stato replicato per ben due anni.