Che fine ha fatto Shiri Appleby, Liz di Roswell

Shiri Appleby deve la sua fama al ruolo di Liz Parker, nella serie cult Roswell negli anni 2000. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Shiri Appleby

Shiri Appleby nasce a Los Angeles, il 7 dicembre del 1978. I suoi esordi artistici risalgono ai primi anni ottanta, quando l’attrice, ancora una bambina, prende parte a numerosi spot pubblicitari.

Negli anni dell’adolescenza recita in piccole parti in svariate pellicole e serie tv. Tra cui i film Ti amerò fino ad ammazzarti di Lawrence Kasdan e Family Prayers di Scott M. Rosenfelt e serie tv storiche come Beverly Hills 90210, E.R. Medici in prima linea, Baywatch, Settimo cielo e Xena Principessa Guerriera.

Sul finire degli anni novanta, dopo il diploma, decide di studiare all’Università Southern California, Arti Drammatiche. Nel 1999 partecipa a ben tre film con ruoli più consistenti: Un amore speciale di Gary Marshall, Il tredicesimo piano di Josef Rusnak e Deal of a Lifetime di Paul Levine.

Liz Parker

La svolta nella carriera di Shiri avviene quando entra a far parte del cast della serie televisiva di fantascienza, Roswell, sempre nel 1999, interpretando il ruolo di Liz Parker.

Liz, figlia del proprietario di un locale dove lavora come cameriera, sta per morire nel primo episodio della serie, ma viene salvata dall’intervento “alieno” di Max Evans, interpretato da Jason Behr.

Naturalmente tra i due sboccia l’amore, e Liz proteggerà Max e i suoi amici alieni fino alla fine tra mille difficoltà. Liz è la voce narrante di Roswell che guida ogni episodio, attraverso il diario che la ragazza scrive.

Gli ultimi anni

Dopo il successo di Roswell, Liz ha partecipato a diversi film e serie tv. Al cinema, la troviamo tra gli altri, in Pazzo pranzo di famiglia di Salvador Litvak, The Killing Floor – Omicidio ai piani alti di Gideon Raff, La guerra di Charlie Wilson di Mike Nichols, The Devil’s Candy di Sean Byrne e in Lemon di Janicza Bravo.

Tra le serie televisive a cui ha preso parte: Sei gradi di separazione, Life Unexpected, Girls, Unreal, Code Black. L’attrice ha inoltre preso parte a diversi film per la tv e fatto alcuni camei in altre fiction.