Che fine ha fatto Silvio Muccino? Scopriamo cosa fa oggi l’attore/regista

Silvio Muccino è diventato famoso negli anni 2000 grazie al successo di diversi film. Nel corso della sua carriera si è anche cimentato nella regia e nella scrittura. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Silvio Muccino

Silvio Muccino nasce a Roma, il 14 aprile del 1982. Fa il suo esordio giovanissimo nel film del fratello Gabriele, Come te nessuno mai, nel 1999, di cui scrive anche la sceneggiatura. Due anni dopo è nel cast de L’ultimo bacio, sempre del fratello.

Successivamente Silvio prova a camminare da solo e recita in Un delitto impossibile di Antonello Grimaldi e CQ, di Roman Coppola. Nel 2003 torna a lavorare con Muccino senior in Ricordati di me. Nello stesso anno recita, oltre a scrivere la sceneggiatura in Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi.

Il successo

Nel 2004 Silvio è tra i protagonisti de Il cartaio di Dario Argento, mentre l’anno dopo è in Manuale d’amore di Giovanni Veronesi e ancora nel 2006 è ne Il mio miglior nemico (di cui scrive anche la sceneggiatura) di Carlo Verdone.

Un momento d’oro per Muccino che culmina nella sua prima regia, Parlami d’amore, nel 2008. Il film è tratto dal libro scritto due anni prima da Silvio con Carla Vangelista.

Il film ottiene ottimi riscontri e di fatto lancia la carriera come regista dell’attore romano. Due anni dopo infatti, Silvio realizza Un altro mondo, il suo secondo film. Nel 2011 esce la sua seconda prova come scrittore, ancora in coppia con Carla Vangelista, Rivoluzione nº 9.

Gli ultimi anni

Nel 2015 Muccino torna dietro la macchina da presa per girare Le leggi del desiderio, il film però ha meno successo dei precedenti. Va meglio come scrittore, nel 2017, con il libro Quando eravamo eroi e con il ritorno al cinema in un “film non suo” dopo undici anni, in The Place di Paolo Genovese.

In questi ultimi anni di assenza dalle scene si è parlato di Silvio per i suoi rapporti non proprio idilliaci col fratello Gabriele e di un suo addio al mondo del cinema, cosa quest’ultima non vera, infatti Muccino è attualmente sul set del thriller Security diretto da Peter Chelsom.