Che fine ha fatto Simona Cavallari? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Simona Cavallari deve la sua fama ai ruoli da protagonista in numerose fiction di successo

Simona Cavallari è diventata famosa negli anni novanta grazie in particolare al successo di diverse fiction a cui ha preso parte in ruoli importanti. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Simona Cavallari

Classe 1971, Simona Cavallari nasce a Roma, il 5 aprile del 1971. Esordisce giovanissima negli anni ottanta in tv nel film Colomba di Giacomo Battiato nel 1982 e al cinema tre anni più tardi, in Pizza Connection di Damiano Damiani con un ruolo da protagonista.

Nel 1986 recita in La sposa era bellissima di Pal Gabor e un anno dopo in Il mistero del panino assassino di Giancarlo Soldi. Simona diventa popolare nel 1989, grazie al successo de La piovra 4, dove interpreta Ester Rasi. Altro grande successo nel 1990, che consolida la sua fama, la fiction Un cane sciolto.

Squadra Antimafia

Negli anni novanta Simona partecipa a diversi progetti di spessore, come i film Il sogno della farfalla di Marco Bellocchio e Il figlio di Bakunin di Gianfranco Cabiddu. Ma è sempre la tv ha regalarle maggiore notorietà, grazie al successo delle serie Angelo nero, Una donna per amico e Sospetti.

Un periodo d’oro per Simona che culmina nella storia d’amore col cantautore Daniele Silvestri. Dalla loro relazione, conclusasi poi nel 2009, l’attrice ha avuto due figli, Paolo Alberto e Santiago Ramon.

Negli anni 2000, dopo Amor nello specchio, film di Salvatore Maira, la Cavallari si dedica alle serie tv che tanto le hanno portato bene in carriera. La troviamo tra le altre in La caccia, I figli strappati e Il Capo dei capi. Dal 2009 al 2012 è invece protagonista in Squadra Antimafia – Palermo oggi.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni, dopo essere tornata al cinema in Roma criminale di Gianluca Petrazzi nel 2013 e in tv con la serie Le mani dentro la città del 2014, si è dedicata maggiormente all’attività teatrale e alla famiglia.

Nel 2011 Simona ha avuto un altro figlio Levon Axen, dall’allora compagno Roberto Libertini. L’ultima sua apparizione sul piccolo schermo, risale ad un episodio di Don Matteo andato in onda lo scorso anno.