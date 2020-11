Che fine ha fatto Teo Teocoli? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Teo Teocoli è uno dei comici italiani più amati, molteplici sono le sue imitazioni che sono passate alla storia. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Teo Teocoli, gli inizi

Teo Teocoli è nato a Taranto, il 25 febbraio del 1945. I suoi esordi artistici sono databili nella seconda metà degli anni sessanta, come cantante. I Demoniaci, Teo e le vittime, ma soprattutto I Quelli (con membri che andranno a formare la P.F.M.) incide diversi 45 giri.

Una bambolina che fa no no no con I Quelli è un brano che all’epoca ottiene un buon successo. Ma è il cabaret, nel decennio successivo, che gli farà ottenere i favori del pubblico. Il Derby, storico locale di Milano è la sua palestra e quella di una generazione di comici che di li a poco avrebbe avuto un successo incredibile.

Il successo

In quegli anni Teo recita in molti dei film dei comici usciti da Il Derby, ma senza parti da protagonista, incomincia a far televisione, in coppia soprattutto con Massimo Boldi. Il successo arriva sul finire degli anni 80 con trasmissioni cult come Emilio, Il gioco dei nove e soprattutto Mai dire gol.

Nel programma della Gialappa’s Band, Teo raggiunge il picco di popolarità grazie ai personaggi di Peo Pericoli e Felice Caccamo. Popolarità che può solo accrescere con la sua entrata nel cast di Quelli che il calcio. Le sue imitazioni di Cesare Maldini e Adriano Galliani fanno il resto e Teocoli è una vera e propria star.

Che tempo che fa, Sanremo, Scherzi a Parte, La Domenica Sportiva sono solo alcuni dei programmi in cui Teo è protagonista, con tante imitazioni di successo: Valentino Rossi, Maurizio Costanzo, Zlatan Ibrahimović, Adriano Celentano e tantissimi altri.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, anche a causa di problemi di salute, Teo ha centellinato le sue presenze mediatiche. Ha recitato comunque in diversi film tra cui i 2 Soliti Idioti di Enrico Lando e Forever young di Fausto Brizzi. In tv l’abbiamo visto a Ballando con le stelle e in Teo in the box.

Il teatro non è mai mancato invece e Teo ha girato l’Italia in lungo e in largo con degli one man show, spettacoli incentrati sul suo vastissimo repertorio e che non smettono di riscuotere successo.