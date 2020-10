Che fine ha fatto Terry Schiavo? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl

Terry Schiavo, conduttrice, attrice, giornalista, cantante, scrittrice e dulcis in fundo… politica. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi la bella Terry.

Terry Schiavo

Terry Schiavo, all’anagrafe Teresa Maria Schiavo è nata a Milano, il 17 aprile 1970. I suoi esordi televisivi risalgono ai primi anni novanta, quando giovanissima entra a far parte del cast di Piacere Raiuno, nel 1991. Nello stesso anno, recita nel film di Carlo Vanzina Piedipiatti, con Enrico Montesano.

Nel 1994 conduce con Federica Panicucci Unomania magazine su Italia 1; nel 1995 è la volta di Smile ancora su Italia 1. In quegli anni Terry fa il suo esordio come cantante, incidendo alcuni singoli: My Africa, nel 93 e Jumping nel 96.

La popolarità

Sul finire degli anni novanta e gli inizi di quelli 2000, Terry diventa popolare grazie alle sue partecipazioni a sitcom di successo come Casa Vianello e Nonno Felice, due sitcom che hanno scritto la storia della fiction italiana.

Recita anche nella soap Vivere e più recentemente, in altre sitcom come Piloti e Belli dentro. In tv torna come inviata per Quelli che il calcio. Terry non dimentica la musica e incide altri brani, come Il viaggio, Due come noi, Like a diva.

Al cinema invece, la Schiavo, recita in Bastardi, per la regia di Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado, nel 2008 e in I Wanna Be the Testimonial, di Davide Tafuni nel 2014.

Gli ultimi anni

Terry Schiavo è diventata Giornalista pubblicista iscritta all’albo dell’Ordine Giornalisti della Lombardia nel 2010. In seguito, ha pubblicato due libri: Volevo ballare il bunga bunga anche io nel 2012 e Love Factor, due anni dopo. Entrambi i libri sono stati pubblicati da SBCedizioni.

Più recente è il suo impegno politico tra le file della Lega di Matteo Salvini. La Schiavo è stata eletta nel 2016 come consigliere del Municipio 4 di Milano, ed è stata la candidata Sindaco della Lega, alle Amministrative di Segrate dello scorso anno.