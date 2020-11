Che fine ha fatto Tiziana Foschi de La Premiata Ditta? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Tiziana Foschi è diventata molto popolare grazie ai tanti personaggi interpretati con La Premiata Ditta nel corso degli anni. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Tiziana Foschi

Tiziana Foschi è nata a Roma, il 15 febbraio del 1964. Dopo essersi formata presso l’Accademia La Scaletta, esordisce a teatro nel 1986 in Oh Capitan c’è un uomo in mezzo al mar di Barbara Alberti.

Nello stesso anno, insieme a Pino Insegno, Francesca Draghetti e Roberto Ciufoli da vita a La Premiata Ditta, che dopo varie partecipazioni in noti programmi Rai come Pronto, chi gioca?, Pronto è la Rai?, Domani sposi, Ciao Weekend, Ricomincio da due, Cinema insieme, I Cervelloni, approda a Canale 5, a Buona Domenica.

Il successo

A Buona Domenica il successo è crescente e La Premiata Ditta diventa sempre più popolare, al punto di avere dei programmi tutti per se: Finché c’è ditta c’è speranza, La Premiata Teleditta, Tutto Ditta, che andranno in onda dal 1999 al 2007.

Stesso successo hanno gli spettacoli teatrali con i quali La Premiata Ditta si esibisce in tutta Italia. In parallelo, Tiziana partecipa a spettacoli di altri autori, interpretando anche parti drammatiche.

È ricca, la sposo, l’ammazzo, I bambini morti di mafia, Cibami, Assolo di coppia, Uscirò dalla tua vita in taxi, sono solo alcuni degli spettacoli a cui Tiziana prende parte. Recita anche nel film Una sconfinata giovinezza di Pupi Avati.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Tiziana Foschi, ha recitato al cinema in Nobili Bugie di Antonio Pisu. Ha esordito come regista teatrale portando in scena gli spettacoli Prima di rifare l’amore, Delirio a tre e Non si butta via niente.

Per altri autori ha infine recitato in Ho sposato un colonnello, Momenti di follia, Appunti dal corpo, Lettere di oppio, Ti amo o qualcosa del genere e Pesce d’Aprile.