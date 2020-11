Che fine ha fatto Roberto Ciufoli de La Premiata Ditta?

Roberto Ciufoli insieme ai compagni de La Premiata Ditta ha riscosso un notevole successo in particolar modo negli anni 2000. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attore.

Roberto Ciufoli, gli inizi

Roberto Ciufoli è nato a Roma, il primo marzo del 1960. Inizia la sua carriera agli inizi degli anni 80 con la compagnia L’Allegra Brigata, nove comici tra i quali anche Pino Insegno e Francesca Draghetti, con i quali qualche anno dopo, con Tiziana Foschi formerà La Premiata Ditta.

L’esordio televisivo avviene in Rai con programmi come Pronto, chi gioca? E Pronto, è la Rai? E ancora Chi tiriamo in ballo, Ricomincio da due, I cervelloni, Vita da cani., Buona Domenica La Premiata Ditta diventa così abbastanza conosciuta.

Il successo

Il successo vero e proprio arriva all’inizio degli anni 2000 con la sit-com Finché c’è ditta c’è speranza e con il programma Premiata Teleditta. Le scenette, le parodie del quartetto imperverseranno in tv fino al 2007. Lo stesso vale per i teatri, con i tanti spettacoli proposti in quegli anni.

Anni d’oro per La Premiata Ditta, e per Ciufoli che recita in molte serie tv di successo: Don Matteo, Diritto di difesa, Don Bosco, Incantesimo, Distretto di polizia.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Roberto ha fatto molto teatro, da solo, diretto da grandi registi come Sergio Rubini in Americani e da Alessandro Benvenuti in Sabbie mobili e in compagnia di Tiziana Foschi in Assolo di coppia e Diversamente giovani.

In tv è invece tornato a lavorare con Pino Insegno in Vieni avanti cretino e ha recitato nelle serie Rocco Schiavone ed Enrico Piaggio, una sogno italiano. Roberto non si è fatto ultimamente mancare neanche al cinema, dove ha preso parte a The Answer, la risposta sei tu, di Ludovico Fremont e a Un nemico che ti vuole bene, di Denis Rabaglia.