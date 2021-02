Che fine ha fatto Tom Selleck? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Tom Selleck è una delle icone degli anni ottanta, famoso in tutto il mondo grazie al successo della serie tv Magnum P.I. in cui Tom interpreta il protagonista. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Tom Selleck

Thomas William Selleck nasce a Detroit, il 29 gennaio del 1945. Inizia la sua carriera nei primi anni settanta prendendo parte a diversi spot pubblicitari e interpretando successivamente ruoli marginali in diversi film, tra cui I 7 minuti che contano di Russ Meyer, La battaglia di Midway di Jack Smight e Coma profondo di Michael Crichton.

Stesso discorso vale per le serie televisive a cui prende parte: Bracken’s World, Febbre d’amore, Marcus Welby, Charlie’s Angels, Agenzia Rockford, La signora in giallo. Sono solo alcune, delle serie in cui Selleck recita per una manciata di episodi.

Magnum P.I.

Il successo per Tom arriva nel 1980, quando diventa il protagonista assoluto della serie tv Magnum P.I. una delle serie cult più longeve della storia della televisione (verrà riconfermata infatti fino al 1988).

Thomas Sullivan Magnum IV, è un ufficiale di Marina reduce dalla guerra del Vietnam che ora svolge l’attività di detective privato. Ogni episodio, un caso da risolvere.

La sostanziale novità delle serie, oltre allo spessore narrativo, sta nella voce off del protagonista e nel suo rivolgersi allo spettatore dirigendo lo sguardo verso la telecamera. Innumerevoli poi i tormentoni /pillole di saggezza di Magnum che rappresentano, con il suo abbigliamento hawayano, il suo marchio di fabbrica.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo di Magnum, tanti sono stati i film che hanno riscosso grandi consensi tra quelli interpretati da Selleck: Un uomo innocente di Peter Yates, Alibi seducente di Bruce Bersford, Tre scapoli e una bimba di Emile Ardolino, In & Out di Frank Oz.

Negli ultimi anni ha lavorato più per la tv che per il grande schermo, prendendo a diversi film per la tv e a molte serie, tra cui, Las Vegas, Jesse Stone e soprattutto Blue Bloods, serie che ha riportato in auge l’attore e il suo fascino senza tempo.