Che fine ha fatto Tom Welling, il protagonista di Smallville?

Tom Welling deve la sua fama al ruolo di Clark Kent nella serie tv Smallville, andata in onda con grande successo dal 2001 al 2011. Una delle serie più longeve della storia della televisione. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Tom Welling

Thomas John Patrick Welling nasce a New York, il 26 aprile del 1977. Inizia la sua carriera come modello, scoperto da un talent scout casulamente, sul finire degli anni novanta sfilando per prestigiosi brand. Nei primi anni 2000 esordisce come attore nella serie tv Giudice Amy dove recita in sei episodi. Solo un episodio invece nelle serie Special Unit 2 e Undeclared.

La svolta per la carriera di Tom arriva nel 2001 quando viene scelto per interpretare il ruolo di Clark Kent in Smallville, serie che racconta la giovinezza di Superman, uno dei super eroi più amati di sempre, portato diverse volte sullo schermo, ma mai in queste vesti.

La serie, originale e ben sceneggiata ottiene un successo clamoroso arrivando a essere rinnovata per dieci anni, fino al 2011. Nel corso delle stagioni della serie, Welling dirige e produce anche qualche episodio oltre a vincere svariati riconoscimenti per le sue doti attoriali.

Il cinema

Durante il successo di Smallville, l’attore fa il suo esordio anche al cinema, nel 2003 in Una scatenata dozzina di Shawn Levy. Nel 2005 è nel cast di The Fog – Nebbia assassina di Rupert Wainwright e ne Il ritorno della scatenata dozzina.

Dopo una pausa di otto anni, Welling torna al cinema nel 2013 in Parkland di Peter Landseman. Un anno dopo prende parte a Draft Day di Ivan Reitman, mentre nel 2016, recita in La scelta – The Choice di Ross Katz. Pochi titoli insomma nella sua filmografia, ma decisamente di buon livello qualitativo.

Gli ultimi anni

Dopo la fine di Smallville, Tom Welling torna nel piccolo schermo soltanto nel 2017, nella terza stagione della serie tv di grande successo, Lucifer.

Nel 2019 è invece guest star di un episodio della serie crossover Batwoman, tornando a recitare nei panni di Clark Kent, mentre lo scorso anno è stato uno dei protagonisti di Professionals.