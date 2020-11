Che fine ha fatto Tonio Cartonio? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Tonio Cartonio, storico personaggio di Melevisione, programma di successo per bambini, era interpretato dall’attore Danilo Bertazzi. Ripercorriamo la sua carriera artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Danilo Bertazzi

Danilo Bertazzi è nato a Chivasso, il 23 febbraio del 1960. Dopo essersi diplomato al Centro di Formazione Teatrale di Torino, Danilo inizia a lavorare in tv e a teatro.

In tv recita in Versilia 66, Carolina Invernizzi e nel programma Il giro del mondo in 80 giorni presta la voce a Topo Gigio. A teatro recita in Il piccolo principe, Cuore a gas e in Questa sera si recita a soggetto.

Tonio Cartonio

La popolarità arriva col personaggio di Tonio Cartonio che interpreterà per cinque edizioni di Melevisione, dal 1999 al 2004. Una vera e propria icona per i bambini di quel periodo. Danilo tornerà nel popolare programma nel 2011, interpretando stavolta il Cuoco Danilo, e ci resterà fino al 2015.

In questi anni passa con disinvoltura dalla tv alla radio e dal teatro al cinema. In tv lo troviamo alla conduzione di Trebisonda, Slurp, La posta di Yoyo. Recita in Centovetrine, la popolare soap opera e nel film Le stelle inquiete di Emanuela Piovano.

Fake News e Coming Out

Quando Bertazzi lasciò Melevisione nel 2004, qualche buontempone mise in giro la bufala che Danilo fosse morto di overdose. Forse divertito dal fatto che un personaggio adorato dai bambini, potesse avere dietro una vita burrascosa e dissoluta.

In pratica, la prima fake news della storia, come la definì lo stesso Bertazzi in un’intervista. La bufala continuò e quando Danilo tornò in tv in Trebisonda nel 2006, venne ribadito che era morto e che quello era un sosia.

Danilo, ovviamente vivo e vegeto, denunciò l’accaduto ma non ci fu verso di risalire al colpevole di quelle maldicenze. Piccola curiosità, l’attore, nel 2019, ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità, e annunciando al pubblico di avere una relazione stabile dal 2012.