Che fine ha fatto Vanessa Hessler? Scopriamo insieme cosa fa oggi l’attrice

Vanessa Hessler è diventata famosa negli anni 2000 prima come modella e poi come attrice

Vanessa Hessler è diventata famosa negli anni 2000 prima come top model e poi come attrice. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la bellissima Vanessa.

Vanessa Hessler

Vanessa Hessler nasce a Roma, il 21 gennaio del 1988. Di madre italiana e padre americano, vive nella capitale fino all’età di otto anni per poi trasferirsi a Washington, fino al 2002, anno in cui torna a vivere nella “città eterna”.

Qui, viene notata da Mario Gori della Glamour Model Management che la lancia nel mondo della moda. Vanessa ottiene da subito un grande successo sfilando per le principali maison e partecipando a molti eventi televisivi legati al mondo delle sfilate.

Il cinema non resta indifferente alla bellezza di Vanessa, che esordisce dietro la macchina da presa in Natale a Miami, per la regia di Neri Parenti, al fianco di Christian De Sica. A contribuire alla sua crescente popolarità è anche il servizio internet Alice, che la sceglie come testimonial.

La carriera di attrice

A coronamento del suo percorso artistico, nel 2006, Vanessa è la madrina dei gruppi del Festival di Sanremo e nello stesso anno vince l’Oscar La Kore come modella dell’anno.

Nel 2008, torna al cinema in Asterix alle Olimpiadi, di Frederic Forestier e Thomas Langmann. In tv è invece protagonista di due mini serie: Per una notte d’amore e Una sera d’ottobre, entrambe di Vittorio Sindoni.

Nel 2011 la Hessler è protagonista di Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata di Carlo Vanzina mentre in tv gira diverse mini serie, tra le quali: Cenerentola di Christian Duguay, La ragazza americana, in cui torna a lavorare con Sindoni, La figlia del capitano di Giacomo Campiotti, Le mille e una notte di Marco Pontecorvo.

Gli ultimi anni

Dopo aver recitato in Ma tu di che segno sei? Di Neri Parenti e aver partecipato come concorrente al talent televisivo Si può fare, nel 2014, Vanessa ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo a tempo indeterminato per dedicarsi alla famiglia.

La modella e attrice in un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche anno fa, ha spiegato così la sua scelta: “Allevare un figlio non è affare da poco, si tratta di un vero lavoro… Non è che puoi dire: ok faccio la mamma, e poi vai a fare la modella”.