Che fine ha fatto Wendy Windham? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl

Wendy Windham è diventata famosa negli anni novanta, imperversando con la sua bellezza e la sua simpatia contagiosa in diversi programmi televisivi italiani. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi la showgirl.

Wendy Windham

Wendy Windham nasce a Los Angeles, il 13 gennaio del 1967. Nipote del grande attore comico Stan Laurel, Wendy ha la simpatia e l’ironia nel sangue e lo dimostra sin dai suoi esordi.

Nonostante la sua bellezza e prestanza fisica, la Windham ha da subito gran successo proprio per il suo senso dell’umorismo, che emerge prepotentemente, grazie anche al suo modo di parlare in uno improbabile slang italo-americano.

Questo la differenzia dalla tipologia di showgirl di moda in Italia negli anni novanta, creando un vero e proprio unicum che segna un passaggio importante per l’evoluzione del ruolo della così detta “valletta” nella televisione italiana.

La carriera

Wendy fa il suo esordio in tv nel 1991 nel programma Raimondo.. e le altre, sulla Rai, ma il successo arriva quando, dopo diverse apparizioni al Maurizio Costanzo Show e a Il gioco dei 9, approda a Il Tg delle vacanze, su Canale 5, dove rimane fino al 1992.

Nel mezzo, la partecipazione a Sabato al circo e l’esordio dietro la macchina da presa nel film tv L’Odissea e al cinema con Omicidio a luci blu per la regia di Alfonso Brescia. Nei primi anni novanta la Windham prende parte poi ad altri programmi, tra i quali Dido..menica, Gran Galà della Musica e Ma mi faccia il piacere, sempre sulle reti Mediaset.

Il boom di successo e popolarità arriva per la showgirl americana nel 1994, quando, ritorna in Rai e affianca Paolo Bonolis nel programma I cervelloni, fino al 1996. Nello stesso periodo Wendy è nel cast de I Fatti vostri – Piazza Italia di Sera e al cinema col film Gratta e Vinci di Ferruccio Castronuovo.

Gli ultimi anni e il ritiro

Verso la fine degli anni novanta, Wendy continua a imperversare sul piccolo schermo, prendendo parte a diversi programmi, tra cui Miss Italia nel Mondo, Il Gatto e la Volpe, Faccia Tosta, Premio Regia Televisiva, Mezzanotte, Angeli in Piazza e come guest star anche in una delle serie nostrane più amate, Un Medico in Famiglia.

La show girl è stata anche in quel periodo testimonial della Balocco con uno spot diventato virale all’epoca. Con l’inizio degli anni 2000, Wendy però sparisce di colpo dalle case degli italiane, ritirandosi di fatto dalle scene e tornando a vivere in America, dove ha sposato il costruttore Jeff Safchik.