Paolo Bonolis irriconoscibile in strada “appannato e infreddolito”

In televisione Paolo Bonolis rifarà capolino per gli appuntamenti speciali in prima serata del suo dissacrante show Avanti un Altro. Per ingannare l’attesa si può comunque seguire le gesta del conduttore romano sui social, grazie ai ricorrenti post condivisi dalla compagna, Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis riaccompagnato dalla moglie

Oggi Paolo Bonolis è libero da particolari impegni, almeno per quanto riguarda la presenza negli studi tivù. È un uomo in pace con sé stesso, pienamente realizzato e attento ai bisogni della sua famiglia. Nelle scorse ore è parso comunque avere piccoli problemi quotidiani, “lamentati” in rete. La moglie Sonia e un amico lo hanno così trovato fuori dalla propria abitazione e lo hanno dovuto riaccompagnare.

Voglia di scherzare

Tranquilli: il video ha chiaramente natura ironica. Il mitico volto di Canale 5 è in grande spolvero, ha solo voglia di scherzare insieme alle persone care. Non c’è d’altronde meglio di una grossa, grassa risata in un periodo tanto delicato.

Su Instagram ha un profilo seguito da oltre un milione di followers. Proprio sul noto social fotografico è apparso uno strano video che lo ritrae, in tale circostanza non però nella sua pagina. A pubblicarlo è stata infatti la Bruganelli, che lo ha colto sotto casa praticamente irriconoscibile.

Scenetta comica

Nel filmato non lo si riconosce veramente in un primo momento. Tra mascherina, cappello di lana in testa, occhiali da vista visibilmente appannati, pure la consorte fa fatica a capire che è lui! Una simpatica scenetta comica tra loro ed una terza persona, volto a fare dell’ironia sui disagi nell’osservare le direttive anti Covid quando si portano gli occhiali.

Paolo Bonolis: le lenti a contatto sono la soluzione!

La clip ha riscosso ampi consensi tra i seguaci della Bruganelli, che hanno apprezzato la verve del presentatore, una dote conclamata. Per non rischiare di perdersi davvero la prossima volta conviene forse passare alle lenti a contatto!