Che fine ha fatto Winona Ryder? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Winona Ryder è diventata famosa negli anni novanta grazie a una serie di pellicole di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice di tanti bei film.

Winona Ryder

Winona Laura Horowitz in arte Winona Ryder, nasce a Winona, il 29 ottobre del 1971. Inizia la sua carriera artistica nella seconda metà degli anni ottanta, e subito si pone all’attenzione generale per il suo grande talento.

Beetlejuice Spiritello Porcello di Tim Burton, Schegge di follia di Michael Lehmann, Great Balls of Fire – Vampate di fuoco di Jim McBride, sono i primi film in cui Winona ha dei ruoli importanti.

Con Edward Mani di Forbice, ancora di Tim Burton, Sirene di Richard Benjamin, Taxisti di notte di Jim Jarmush, la Ryder è già una stella pronta per la consacrazione.

Il successo

Gli anni novanta sono il periodo d’oro dell’attrice che non sbaglia un copione e inanella una serie di ruoli e personaggi indimenticabili. Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, L’età dell’innocenza di Martin Scorsese, La casa degli spiriti di Bille August.

E ancora, Giovani, carini e disoccupati di Ben Stiller, Piccole donne di Gillian Armstrong, Boys di Stacy Cochran, La seduzione del male di Nicholas Hytner, Celebrity di Woody Allen, Ragazze interrotte di James Mangold, sono tutti ottimi film, che ottengono un grande successo e fanno entrare di diritto Winona nella storia del cinema.

Gli anni 2000 sono invece per la Ryder anni da incubo, in cui si parla più di lei per i suoi problemi di cleptomania che per film di un certo livello. Tra le pellicole, segnaliamo Ingannevole è il cuore più di ogni cosa di Asia Argento e Tutti i numeri del sesso di Daniel Waters.

Gli ultimi anni

Nell’ultimo decennio, sono inevitabilmente diminuiti i ruoli da protagonista per Winona, che non ha comunque disdegnato di rimettersi in gioco comunque in ruoli di secondo piano, ma comunque importanti nell’economia di una storia.

Tra i film di un certo spessore a cui ha preso parte, troviamo Il cigno nero di Darren Aronofsky e Il Dilemma di Ron Howard.

Dal 2016 fa parte del cast di Stranger Things, una delle serie di più grande successo degli ultimi anni, dove interpreta uno dei personaggi principali Joyce Byers. Lo scorso anno ha partecipato invece alla mini serie tv Il complotto contro l’America.