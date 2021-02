Che fine ha fatto Zach Braff, J.D. di Scrubs?

Zach Braff deve la sua fama al ruolo di John Michael Dorian, meglio noto come J.D., in Scrubs – Medici ai primi ferri, la divertentissima serie tv andata in onda dal 2001 al 2010. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attore.

Zach Braff

Zachary Israel Braff, nasce a South Orange, il 6 aprile del 1975. Inizia la sua carriera molto giovane, nei primi anni novanta, prendendo parte con piccoli ruoli in diversi film, serie televisive e opere teatrali.

In parallelo Zach nutre la sua passione per la macchina da presa girando nel 1997 il cortometraggio Lionel on a Sunday, che viene presentato a diversi festival. Nel 2000, ottiene il primo ruolo di un certo spessore nel film Il club dei cuori infranti di Greg Berlanti.

J.D.

La svolta nella carriera di Zach avviene nel 2001, quando viene scelto per interpretare il ruolo di John Michael Dorian, detto J.D., il personaggio principale della geniale serie tv Scrubs – Medici ai primi ferri, una vera e propria parodia delle tante serie di successo ambientante in ambito medico tanto in voga negli anni 2000.

J.D. è un ragazzo insicuro e dall’immaginazione facile che fa carriera all’Ospedale Sacro Cuore dove è ambientata la serie durante le stagioni. Da specializzando ad assistente a medico, sotto l’ala del Dottor Cox, per lui una vera e propria figura paterna, visti i suoi difficili rapporti familiari.

J.D. nel corso dei vari episodi acquisisce sempre più competenza e stima da parte dei pazienti, nonostante le sue molteplici paure e le sue fughe dalla realtà che ne fanno un personaggio delizioso.

Gli ultimi anni

Durante e dopo il grande successo di Scrubs, Zach ha recitato in parecchi film, tra i quali: The Last Kiss di Tony Goldwyn, Il grande e potente Oz di Sam Raimi, In Dubios Battle – Il coraggio degli ultimi di James Franco e C’era una truffa ad Hollywood di George Gallo, mentre in tv ha partecipato in singoli episodi di diverse serie, come protagonista solo in Alex, Inc.

Ma più che altro Braff ha potuto alimentare la sua grande passione, quella per la regia. Ha diretto infatti, oltre ad alcuni episodi di Scrubs stesso, tre film di ottima fattura: La mia vita a Garden State, Wish I Was Here e Insospettabili Sospetti.