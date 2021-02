Che fine ha fatto Zooey Deschanel, Jess di New Girl?

Zooey Deschanel deve la sua fama al ruolo di Jess nella divertentissima serie tv New Girl andata in onda dal 2011 al 2018. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Zooey Deschanel

Zooey Claire Deschanel nasce a Los Angeles, il 17 gennaio del 1980. Fa il suo esordio nel 1999 nel film Munford di Lawrence Kasdan, a cui segue un anno dopo la partecipazione in Quasi famosi di Cameron Crowe.

Sono tanti i film in questi anni che vedono Zooey impegnata in ruoli anche consistenti, come in Abandon – Misteriosi omicidi di Stephen Gaghan, Guida galattica per autostoppisti di Garth Jennings, E venne il giorno di M.Night Shaymalan.

E ancora, Yes Man di Peyton Reed, 500 giorni insieme di Marc Webb, Sua Maestà di David Gordon Green e Quell’idiota di nostro fratello di Jesse Peretz. Una filmografia per l’attrice, di ottimo livello.

New Girl

Nel 2011 la carriera della Deschanel prende una decisa svolta quando viene scelta per interpretare il ruolo di Jess Day nella serie tv New Girl. La serie ha un successo clamoroso e viene rinnovata fino al 2018.

Jess è una ragazza piuttosto eccentrica che reduce dalla fine di una lunga storia d’amore, decide di andare a vivere in una casa con tre uomini, sconvolgendo in toto la loro esistenza, finendo per fare emergere in un certo qual modo il loro lato femminile.

Il successo della serie, scritta con grande intelligenza ed ironia, sta proprio in questo contrasto che regala situazioni comiche molto divertenti.

Gli ultimi anni

Durante il successo di New Girl, Zooey ha recitato in un paio di film: Rock the Kasbah di Barry Levinson e Niente cambia, tutto cambia di Zachary Sluser. Inoltre in questi anni, l’attrice ha parallelamente portato avanti una carriera come cantante.

Ha fondato infatti con il cantante M.Ward il duo musicale She & Him con il quale ha pubblicato diversi album. Recentemente è apparsa inoltre nel videoclip di Not the End of the World di Katy Perry.