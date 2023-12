Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino risponde alle parole di Belen Rodriguez

La giornata di ieri è stata ricca di colpi di scena dal punto di vista televisivo. Una delle notizie più chiacchierate dalle pagine di cronaca rosa è senza ombra di dubbio l’intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la showgirl argentina ha parlato dei presunti tradimenti di Stefano De Martino. A Che Tempo Che Fa, l’ex ballerino di Amici ha deciso di rispondere alle dichiarazioni della sua ex moglie. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Questo è quanto rivelato da Belen Rodriguez in merito alla fine del matrimonio con Stefano De Martino:

C’è stato il tradimento, ma non è finito con quello. Ho anche parlato con le signorine… Sono state carine, tutte quante, una decina. Dodici, precisamente. Le ho chiamate e hanno ammesso. A un certo punto mi hanno anche invitato per un caffè. Lui saprà adesso.

Ospite di Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua su quanto svelato dalla showgirl argentina nel corso dell’intervista rilasciata a Domenica In. Queste sono state le parole dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi:

La mia non è una replica, ma una riflessione. Nelle relazioni ci sono sempre due verità. C’è chi la rende pubblica e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia verità perché ho due motivi. I più importanti sono: il bene che c’è stato nei confronti di Belen e il secondo è che lei è la madre di mio figlio.