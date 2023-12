Domenica In, Belen Rodriguez rivela: “Stefano aveva 12 amanti, ecco cosa mi è successo”

Belen Rodriguez è stata ospite nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 3 dicembre. La showgirl argentina ha rilasciato alla conduttrice una lunga intervista lasciandosi andare a delle confessioni su Stefano De Martino che stanno facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Belen Rodriguez ospite di Domenica In. Dopo mesi di assenza, la showgirl argentina è tornata in tv dove ha parlato della fine del matrimonio con Stefano De Martino. Come già anticipato, Belen ha rivelato di essere stata tradita dall’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, confessando anche di essere stata ricoverata in una clinica. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Belen: “De Martino mi ha tradito con 12 ragazze durante il matrimonio. Ho telefonato a tutte ma alla dodicesima mi sono fermata” #Domenicain pic.twitter.com/OOlcQpJ9Bv — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 3, 2023

I miei stanno insieme da 41 anni, per quello io insisto, credo nell’amore: faccio le stese cose e mi aspetto sempre un effetto diverso. Anche sulla sedia a rotelle e con il catetere, io ci crederò sempre. Al primo posto c’è l’amore, al secondo il lavoro. E l’ho dimostrato. Avessi continuato a lavorare da Maria e alle Iene sarei stata un’irresponsabile. In quel momento lì non c’ero, ero smarrita. È stato l’anno più difficile della mia vita: sono caduta in basso che di più non si poteva.

E, continuando, Belen Rodriguez ha poi rivelato:

L’amore è in salute e in malattia, il matrimonio lo è. Quando è arrivata la malattia, la depressione… Non pensavo mai che avrei avuto a che fare con lei. Mi sono sentita sola. Tradita nel profondo letteralmente e nella fiducia.

A questo punto la showgirl ha svelato di aver avuto anche dei contatti con le presunte amanti del suo ex marito: