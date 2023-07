Checco Zalone, dramma per il comico: “Mi hanno rubato tutto”

Nel corso delle ultime ore Checco Zalone sta facendo molto parlare di sé. Il comico, che in questi giorni si trova in Veneto per il suo spettacolo, ha raccontato di essere rimasto vittima di un furto da parte di un gruppo di malviventi. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo e quali sono state le sue parole.

Checco Zalone protagonista di una piccola disavventura. Sul palco di Piazzola sul Brenta, dove si è esibito nel suo spettacolo, il comico pugliese ha raccontato ai presenti di essere stato derubato da un gruppo di malviventi. Checco Zalone ha cercato di spiegare quanto successo con quella ironia e simpatia che da sempre lo contraddistinguono.

Queste sono state le parole con cui l’attore e comico ha raccontato ai presenti la disavventura di cui si è reso protagonista:

Si sono portati via tutto, neanche le mutande mi hanno lasciato. Si vede che volevano farmi sentire a casa.

Stando a quanto raccontato da Checco Zalone, qualcuno ha aperto la sua macchina ed ha portato via tutto quello che c’era al suo interno.

Checco Zalone si prepara al grande ritorno su Canale 5

In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il grande ritorno, su Canale 5, di Checco Zalone. Il comico tornerà in prima serata con il suo spettacolo teatrale Amore+Iva.

Stando alle parole dell’amministratore delegato Mediaset, lo spettacolo di Checco Zalone dovrebbe andare in onda su Canale tra metà ottobre e metà novembre 2023. Ricordiamo che attualmente Checco Zalone sta girando tutta l’Italia con il suo spettacolo che sta riscuotendo un grande successo, dal momento che tutte le date sono sold-out. Non ci resta che attendere l’arrivo dell’autunno per vedere Checco Zalone su Canale 5 con il suo Amore+Iva.