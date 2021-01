Chi è Addison Rae? Conosciamo meglio la Tiktoker con oltre 70 milioni di followers

Addison Rae in neanche un anno e mezzo è riuscita a raggiungere e superare i 70 milioni di followers su Tik Tok, la piattaforma social che sta spopolando tra giovanissimi, giovani e non.

La rivista Forbes ha calcolato che nel 2020, grazie alle sponsorizzazioni di noti brand che hanno fatto a gara per godere della sua popolarità, Addison ha guadagnato la bellezza di cinque milioni di dollari. Vale la pena conoscerla meglio.

Addison Rae, gli inizi

Addison Rae Easterling, nasce il sei ottobre 2000 a Lafayette, in Louisiana. Inizia a prendere lezioni di ballo in tenera età, ad appena sei anni. Nel corso della sua adolescenza partecipa anche a diverse competizioni.

Appena due anni fa si iscrive alla Louisiana State University per diventare una giornalista sportiva, ma l’improvviso successo l’ha porta a trasferirsi a Los Angeles per meglio seguire le tante proposte di lavoro. E pensare che all’inizio Tik Tok le sembrava “una roba da ragazzini”.

Addison Rae e Mariah Carey

In una recente intervista, la bellissima Addison ha rivelato che Tik Tok non la prendeva più di tanto, in quanto considerava il social più adatto ai giovanissimi. “Vedevo che si iscrivevano ragazzi del primo anno delle superiori mentre io ero già all’ultimo anno”, ha dichiarato.

All’inizio, comunque incuriosita, Addison compare su Tik Tok solo nelle clip realizzate da amiche più piccole di lei, senza aprire un proprio account. Poi cede e nel giro di pochissimo tempo ottiene un successo clamoroso.

A far partire il tutto è stata Mariah Carey, che mette un like a un video in cui Addison canta con la madre una canzone della pop star. Da qui in poi la crescita vertiginosa dei followers.

Dai Social al Cinema

Oltre ai 70 milioni di seguaci su Tik Tok, la Rae può contare anche su 35 milioni di followers su Instagram e 5 milioni sul suo canale YouTube. Addison si rivela abilissima a capire il pubblico di ogni singola piattaforma.

Su Tik Tok tira fuori infatti il suo lato ironico e divertente, così come la sua maggior competitor Charli D’Amelio, mentre su Instagram a prevalere è il suo lato glamour. Su Youtube, Addison racconta la vita di tutti i giorni e si cimenta con le varie challenge tipiche della piattaforma.

La Rae è pronta a fare il suo esordio anche al cinema nella commedia He’s All That , remake della commedia per adolescenti del 1999 She’s All That .