Chi è Charli D’Amelio? Conosciamo meglio la Tiktoker da 100 milioni di followers

Charli D’Amelio è ad oggi la tiktoker più famosa al mondo con cento e passa milioni di followers. Si è tanto dibattuto del perché di questo enorme e improvviso successo.

C’è chi parla di algoritmi, chi di followers comprati, chi dice che ci sia dietro la famiglia, insomma un marasma di ipotesi, per certi versi, persino affascinante. Cerchiamo di capirne di più ma prima conosciamo meglio Charli.

Charli D’Amelio, chi è?

Charli D’Amelio, nasce a Norwalk, nel Connecticut, il primo maggio del 2004. Suo padre, Marc D’Amelio, è un imprenditore, ex candidato repubblicano al Senato del Connecticut, sua madre è Heidi D’Amelio, fotografa e ex modella.

Charlie ha anche una sorella maggiore, Dixie. Tutti i membri della famiglia D’Amelio sono seguitissimi sui social. Charlie è una ballerina, studia infatti danza da quando aveva tre anni.

Il successo improvviso

La cosa che più balza all’occhio del successo di Charli è il fatto che la sua prima apparizione su Tik Tok risale al maggio del 2019. Nel giro dunque di poco più di un anno i numeri raggiunti sono davvero incredibili.

Una delle ipotesi, tra le più accreditate e che ci sembra più verosimile per spiegare questi numeri esorbitanti, è la semplicità /normalità di Charli, che la rendono una perfetta testimonial per la piattaforma più in voga tra i giovanissimi.

La D’Amelio non esagera mai, sia in fatto di abbigliamento, sia nei balletti. Spesso si esibisce con amiche e familiari, non ha pose da star, ne trucchi esagerati, è insomma l’immagine di una ragazza “semplice” in cui tanti possono facilmente riconoscersi.

Guadagni e progetti

Charli rappresenta dunque “l’immagine perfetta” che Tik Tok vuol dare di se ed è presumibilmente per questo che il suo algoritmo abbia premiato la D’Amelio, facendola nel giro di poco, diventare una vera e propria star.

Si calcola infatti che la giovanissima tiktoker abbia guadagnato questo anno tra tutti i brand che hanno fatto a gara per averla come influencer, la bellezza di quattro milioni di dollari.

Naturalmente il fenomeno D’Amelio non si è limitato alle sponsorizzazioni, ma ha già preso parte a film, videoclip musicali e ha trovato anche il tempo per un libro, sulla sua vita, appena uscito, mentre è in programma una docuserie di prossima realizzazione The D’Amelio Show.