Da Amici di Maria De Filippi, il talent show che sforna anno dopo anno talenti, al palco del Festival di Sanremo 2022 il passo è stato breve per molti giovani interpreti. Anche per questa promessa della musica italiana, molto seguita sui social. Se non sai chi è, ti diciamo noi chi è Aka7Even e tutto quello che dovresti sapere sul suo conto.

Aka7Even è un ex concorrente di Amici. All’anagrafe si chiama Luca Marzano: è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre del 2000. Proviene da una famiglia numerosa e anche uno dei suoi fratelli è un cantante.

Aka7Even ha una grande passione per la musica fin da quando era piccolissimo. La svolta avviene con la partecipazione ad Amici 21, edizione del talent show di Maria De Filippi nella quale arriva in finale, insieme ai cantanti Sangiovanni e Deddy e ai ballerini Alessandro e Giulia.

L’esordio in realtà è nel 2017, quando Aka7Even approda ai provini di X Factor con il suo nome di battesimo, portando una canzone di Bruno Mars che ha suonato al pianoforte. La sua avventura però si ferma ai Bootcamp.

In seguito ha continuato a credere nel suo sogno, pubblicando singoli e firmando un contratto con lo studio di produzione Cosmophonix Production. Il primo album porta il titolo Chiaroscuro.

Chi è Aka7Even: vita privata del cantante

All’interno del programma condotto da Maria De Filippi, il ragazzo si è innamorato della compagna e ballerina Martina Miliddi, ma la relazione dura poco, perché lei si interessa in breve tempo al cantante Raffaele Renda.

Per chi vuole sapere perché si chiama così, tutto deriva da un’encefalite con crisi epilettiche che lo ha colpito quando aveva 7 anni: