Amici di Maria De Filippi, quest’anno, sembra quasi una replica di quanto abbiamo visto l’anno scorso. E no, non parliamo strettamente di danza e musica ma dei fisici e dei volti protagonisti di questa nuova edizione.

Non sarà passata inosservata la somiglianza tra Albe e Sangiovanni: i due sembrano davvero identici e anche come genere di musica non scherzano. Anche Luigi somiglia molto ad Ultimo, e nella ballerine Carola, ballerina classica di quest’anno e Serena ballerina classica dell’anno scorso hanno qualcosa che le accomuna.

A rompere il silenzio su una di queste somiglianze è proprio Sangiovanni: il secondo classificato della scorsa edizione ha notato la somiglianza. Per far star tranquillo Albe che sente il peso di questa similitudine, Maria De Filippi li ha messi in contatto.

Sangiovanni ha voluto tranquillizzare l’erede scherzando sulla vicenda:

Spero tu stia bene Albe. Ho sentito che dicevi che sei felice e che non avevi mai provato queste sensazioni prima. Io sono molto contento nel sentirti così. So che quando ti dicono queste cose della somiglianza ti toccano. Però non perdere tempo a leggere chi dice questo. Concentrati sul tuo lavoro. Chi parla soltanto del fatto che siamo uguali lascialo perdere. La tua musica è la cosa più importante, l’aspetto fisico viene dopo. Poi tranquillo che ora io mi faccio i capelli corti e non saremo più uguali. Comunque io ti guardo, mi piaci e mi stai molto simpatico. Vedrai che presto la smetteranno di paragonarci

Questa telefonata ha tranquillizzato molto il cantante (che si è scoperto anche innamorato della ballerina Serena) e ha ringraziato immediatamente la conduttrice:

“Ragazzi ho parlato al telefono con Sangio. Ho cantato e lui mi a chiamato subito dopo. Mi ha detto quello che mi dice Maria. Sul complesso che io assomiglio a lui. Mi ha detto le cose giuste da dire. Ciò che avevo bisogno di sentirmi dire. Sono molto contento e mi sono tolto un peso che avevo da aprile. Ogni volta che mi esibivo qualcuno mi paragonava a Sangiovanni. La cosa andava avanti da troppo.“