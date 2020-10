Licia Colò è un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta di una presentatrice seguitissima dal pubblico nostrano e molto amata. Vediamo allora chi è suo marito, Alessandro Antonino, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Alessandro Antonino

Alessandro Antonino è nato il 3 settembre del 1973 a Napoli ed ha, attualmente, 47 anni. Della sua infanzia e formazione non si hanno moltissime informazioni, ma principalmente quello che si sa si basa sul suo lavoro e sulla sua vita lavorativa.

Carriera

Sappiamo che a livello lavorativo è un personaggio poliedrico ben piazzato all’interno del mondo dello spettacolo. Innanzitutto lo si può definire un pittore e il suo nome d’arte è Mr. Ant, come si presenta anche sui social network.

Inoltre, sappiamo che lavora anche nel mondo della televisione. Infatti, è un conduttore televisivo che si occupa di rubriche trattanti le sue passioni: viaggi e natura. Lo abbiamo visto in particolare su TV 2000 dove tratta un programma proprio su questi argomenti chiamato I Viaggi di Alessandro Antonino.

Via: Tv2000it

In questa rubrica, dove lui è il protagonista, vediamo come siano trasmessi dei reportage molto interessanti. Il conduttore mostra quelle che sono tutte le sue esperienze che vede e vive nei suoi viaggi in giro per il mondo. Un’interessante e speciale rubrica da seguire comodamente dal divano di casa.

Vita privata

Quello che si sa sulla vita privata di Alessandro Antonino è fondamentalmente legato alla figura di Licia Colò. Di fatto, sappiamo che i due sono una coppia oramai da molti anni e che sono convolati a nozze nel 2004, esattamente 16 anni fa. Dopo un anno di matrimonio, nel 2005, hanno dato il benvenuto a loro figlia Laila Antonino.

Una curiosità sulla coppia è la scelta del nome della ragazza. Infatti, è venuto fuori dall’unione dei nomi dei genitori: Licia e Alessandro. Nonostante siano entrambi personaggi pubblici, hanno sempre vissuto una vita lontana dai riflettori. Attualmente, tutta la famiglia abita a Roma in una casa molto grande con 2mila metri quadrati di giardino a disposizione.