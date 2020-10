Quando si parla di attrici italiane note, sicuramente esce il nome della famosa Giovanna Mezzogiorno. La donna gode, infatti, di una notevole fama. Vediamo allora chi è suo marito, Alessio Federico Fugolo, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lui.

Biografia di Alessio Federico Fugolo

Alessio Federico Fugolo è nato in Piemonte nel 1979 ed ha, attualmente, 41 anni. La data di nascita precisa è segreta tanto quanto la sua vita. Infatti, non si tratta di una persona del mondo dello spettacolo, a differenza di sua moglie Giovanna Mezzogiorno. L’unica cosa che si sa è che è proprio grazie al suo lavoro che ha conosciuto la sua dolce metà.

Vita privata

La privacy è una cosa che piace a tutta la famiglia Fugolo. Infatti, anche Giovanna Mezzogiorno è una personalità che ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza al di fuori del proprio lavoro. Sappiamo, però, alcune informazioni riguardanti suo marito e la loro relazione.

Innanzitutto, sappiamo che i due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro nel mondo del cinema che li accomuna. Galeotto fu il set di Vincere, film diretto da Marco Bellocchio. Quello che c’è stato tra i due si può definire un vero e proprio colpo di fulmine. Non c’è stato spazio ad incertezze e tentennamenti: dopo che si sono conosciuti hanno subito iniziato a fare coppia fissa.

Stando a quanto riporta il gossip, la coppia poco dopo essersi conosciuta è anche andata insieme a fare un viaggio in America, dal quale sono tornati più uniti che mai. Proprio da questa unione, infatti, sono state poste le basi che hanno portato al matrimonio, avvenuto nel 2009.

La cerimonia si è svolta sul Lago di Como, a Grinate. Si è trattato di un momento molto riservato e intimo, proprio come la coppia. Su questa riservatezza l’attrice ha più volte posto l’accento, sottolineando quanto per lei fosse inutile condividere ogni parte della propria vita con il pubblico a casa.

In conclusione, dal loro amore sono nati Zeno e Leone, due gemellini di attualmente 9 anni. I bambini sono nati prematuri, a 7 mesi, e per questo motivo la donna ha deciso di allontanarsi per 3 anni dal mondo dello spettacolo e di seguire i suoi figli. Al momento, tutta la famiglia vive insieme a Torino.