Chi è Andrea Arcangeli? Conosciamo meglio l’ex fidanzato di Matilda De Angelis

Andrea Arcangeli e Matilde De Angelis hanno avuto una storia importante e duratura che purtroppo è finita da poco, come ha confermato l’attrice in una intervista a Grazia.

Se di Matilda si sa tutto o quasi, meno si conosce del giovane collega che per anni è stato al suo fianco, conosciamo dunque meglio Andrea.

Andrea Arcangeli, gli inizi

Andrea Arcangeli è nato a Pescara, il 3 agosto del 1993. Dopo essersi diplomato al Liceo Artistico della sua città, frequenta la scuola di recitazione S.M.O. (Spazi Mentali Occupati), diretta da Giampiero Mancini, dal quale viene diretto in diversi spettacoli teatrali dal 2009 al 2014.

Già nel 2012, Andrea ottiene una piccola parte nella serie tv Benvenuti a tavola – Nord vs Sud. Nel 2013 viene scelto da Riccardo Donna per Romeo e Giulietta, serie televisiva internazionale. Lo stesso Donna lo vuole per I Fuoriclasse, nel quale Andrea, recita per due stagioni.

The Startup

Nel 2015, Arcangeli fa il suo esordio cinematografico in Tempo instabile con probabili schiarite di Marco Pontecorvo. L’anno dopo, torna in tv con una parte in Il Paradiso delle Signore.

Nel 2017 è finalmente protagonista al cinema, ha infatti il ruolo del personaggio principale in The Startup, di Alessandro D’Alatri. Un anno dopo è ancora al cinema con Dei di Cosimo Terlizzi, e in tv entra nel cast di Trust di Danny Boyle.

Alessandro partecipa poi a Domani è un altro giorno di Simone Spada e nel film per la televisione Aldo Moro – Il Professore di Francesco Miccichè. Da quest’anno è invece nel cast della serie tv Romulus.

Matilda e Andrea

Sulla storia con Andrea, Matilda ha concesso negli ultimi anni qualche dichiarazione, sempre a Grazia. “Il principe azzurro esiste, in tante forme. È il modo in cui l’amore deforma l’uomo che hai davanti, elevato in potenza, da quello che provi tu”.

“Ma nessuno ha mai detto che ti porta l’amore eterno. Di quello non sono così convinta. Noi ci divertiamo molto. Siamo innamorati al di là del nostro lavoro, e non ci prendiamo mai troppo sul serio”.

Parole di due anni fa, recentemente invece l‘attrice ha dichiarato: “È finita una mia lunga storia e ora non ho nessuno. Nel mio ambiente si tende a mettersi con chi fa lo stesso mestiere. Ma molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi costretta a parlare continuamente di lavoro. L’amore, però, è imprevedibile”.